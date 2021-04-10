末期息擬削半致股價急挫 美的置業恢復原派息安排

美的置業於3月24日公布2020財年業績，集團於業績內表示為降低大額末期股息對下一年度中期資產負債表的影響，及考慮為股東帶來回報兩者之間取得平衡，擬從2021年起調整股息派發的安排，將由派發一次股息調整為兩次。

一次過派末期息每股1.6元

不過，更改派息政策一事引來市場反彈，翌日（3月25日）股價急插11.66%，收報15.6元。美的置業當晚緊急「補鑊」，公告指末期息安排引起市場不同解讀，與其派息初衷有差異，為維護投資者利益，宣布將於4月9召開董事會，以進一步明確派息政策和派息安排。

集團於昨日指一直致力於維持具有優勢的派息比例，以維護股東的利益及增強投資者信心，同時為保持派息政策的連貫和操作上的便利，決定取消派發2021年中期股息的計劃，並決定2020年末期息以一次過派發，每股派1.6元，股息與2019財年持平。美的置業昨曾見高16.96元，收報16.76元，跌0.24%，成交額2000萬元。