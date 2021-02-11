聯易融首掛升近一成 每手帳面賺870元

本次僅有3名大戶認購聯易融「頂頭槌飛」，每人斥資約3.8億元，抽2264.4萬股，最終每人獲派23.7萬股。以券商早前提供2厘息，借盡九成孖展，計息期8日計算，期內孖展息約為16.5萬元。以首日成績而言，大戶帳面賺41萬元，最終淨賺約24.7萬元。

3大戶「頂頭槌」 料淨賺近25萬

現時僅有中概股攜程（9961）正在招股，第二日散戶反應仍然冷淡。綜合券商數據，攜程兩日累計借出33.16億元孖展，公開發售集資額7.37億元，僅計券商孖展，超購4.5倍。各券商中，富途借出最多，錄15.66億元，輝立錄得9億元，華盛錄得5億元，耀才錄得3.5億元。攜程招股價上限定為333元。昨日美股開盤，攜程美國預託證券（ADR）跌1.1%，報38.13美元。以每美元兌7.75港元計，港股招股價較美股仍有13%溢價。

攜程招股反應仍冷 兩日僅33億孖展

攜程將於下周二（13日）截止招股，4月19日掛牌。公司掛牌後，百度將持有10.9%股份，南非互聯網巨頭Naspers持股5.2%。受疫情衝擊，公司去年全年收入183.3億元人民幣，按年挫約49%。全年扭盈為虧，股東應佔淨虧損錄得32.5億元人民幣。

明報記者

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