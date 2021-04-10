數月前仍任新公司董事 反映變動突然

曾傳調往發展電商業務

翻查TVB的2019年度年報資料顯示，大大電商集團未名列集團主要附屬公司，由於新的2020年度年報尚未刊發，因此一般相信，這為與集團電商業務相關的新公司。直至近月TVB邀請曾志偉等人加盟，當時有消息指李寶安、余穎珊等調往發展電商業務，反映或是近期發生變故，至於是黎瑞剛高調表示不滿，加速高層去意，抑或是給予下台階則不得而知。

會計師出身 曾助亞視扭虧

現年65歲的李寶安是會計師出身，曾於「四大」之一的畢馬威任職，職場生涯與電視媒體結下不解緣，他在1987年起加入麗新集團，1992年至1996年加入當時仍在麗新旗下的亞洲電視，接替曹廣玉出任行政總裁，一度協助亞視扭虧，是亞視歷史上少數獲利年代。李寶安在2007年加入TVB任財務及行政總經理，至2010年因前任總經理陳志雲捲入貪案，以及其後「殼王」陳國強任TVB主席，逐步晉升成行政總裁。隨着他即將離去，意味殼王時代管理層已被清洗大半。