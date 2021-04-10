電視城續地震 李寶安股東會後「退休」 日前曾傳被炒 料許濤兼任行政總裁

明報記者 陳偉燊

TVB發言人回應稱不會評論任何市場傳聞。李寶安在接受本報記者查詢時亦稱：「市場傳聞，不能評論。」TVB昨日股價收報8.8元，無升跌。

李寶安：市場傳聞 不能評論

過往TVB曾有類似安排，例如前高層鄭善強在2020年1月離任前，先轉任董事局策略顧問，同年7月才正式退休。根據公告，TVB定於5月26日舉行股東周年大會，暫未寄發股東通函。

TVB早於「殼王」陳國強2015年出任主席後大搞財技，TVB更首度發行5億美元債及股份回購，但在傳奇影業「攔路」及多重監管條例影響下，需要與證監會對簿公堂，最終在2018年初撤銷回購計劃。及後TVB時任管理層重注投資高息債，當中涉及已除牌的星美控股債券投資，最終因為星美本身財務問題而未能收回本金，大舉減值8.3億元。

星美債爆煲後，市場傳出黎瑞剛「忍無可忍」，不久後TVB成立投資委員會跟進，今次大清洗被指與此有關。去年初與陳國強相關的高層逐步離職，陳以退休為由離職，黎瑞剛「心腹」許濤接任主席，進一步處理「殼王」時代遺留的問題。今年初重新找來藝人曾志偉及王祖藍回巢，電視城地震加劇，李寶安「愛將」、早前被調任助理總經理的余詠珊，昨回覆本報查詢時確認將會辭職（詳見C1）。

許濤居港逾7年有身分證 符合牌照要求

至於李寶安離任後的接任人選問題，根據免費電視牌照要求過半董事及主要人員居港逾7年的規定，當中負責挑選或製作電視節目，或安排電視節目播放時間者，更須符合有關居港要求，除非通訊局批准者例外。許濤為居港7年以上的本港居民，理論上符合有關要求。不過，TVB自1967年開台以來，主席及董事總經理或行政總裁均分開委任，會否破例一人兼任，同時繼找來藝人曾志偉、王祖藍回巢後，會否再有新變動，市場正觀望。