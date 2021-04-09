東環2房特色戶實呎逼1.6萬破頂

花都2房連天台近600萬沽

區內代理指，東涌本月首周暫錄約24宗二手成交，其中東環佔4宗，最新成交為6B座低層特色戶，實用面積443方呎，2房間隔，附90方呎平台，以705萬元成交，實呎15,914元，創屋苑2房單位呎價新高。原業主2015年以518.5萬元一手購入單位，帳面獲利186.5萬元或36%。

此外，粉嶺花都廣場有2房成交價創出新高。世紀21奇豐區域經理陳偉康指，屋苑4座連天台單位，實用面積413方呎，2房間隔，4天前才以600萬元放盤，近日已獲買家以598萬元承接，成交價創屋苑2房戶新高，實呎14,479元。

好運中心「無𨋢戶」平市價一成

原業主於2001年以130萬元購入，持貨20年，帳面獲利468萬元或3.6倍。資料顯示，屋苑2房單位對上成交最高紀錄，於2018年由8座中層A室以585萬元所創下。

隨着成交增加，部分屋苑盤源明顯減少，令部分質素欠佳單位亦獲承接。中原地產營業經理杜文俊表示，沙田好運中心椰林閣頂層戶，實用面積326方呎，2房間隔，由於升降機不能直達該樓層，需行兩層樓梯才能抵達，近日以513.8萬元易手，實呎15,761元，較有升降機直達的正常樓層同類單位市價低約一成。原業主於2016年350萬元購入單位，持貨5年，帳面獲利約163.8萬元或47%。

租客750萬購愉景灣SARS貨

由於樓價回復升勢，部分租客亦因擔心愈遲買愈貴，故轉租為買。中原高級區域營業董事李偉寧表示，愉景灣最新成交為7期海寧居海愉閣中層B室，實用面積592方呎，2房間隔，享海景，以750萬元易手，實呎12,669元。

上述單位原業主於2003年SARS前後以192萬元買入上址，持貨18年，帳面獲利558萬元或近3倍。李續指，愉景灣於3月錄得51宗二手成交，成交量創2018年6月後新高。