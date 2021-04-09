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瓏珀山首批40伙 下周五起招標

【明報專訊】首季未有發售全新盤的新地（0016），旗下樓花期長約13個月的沙田半山多石街瓏珀山1期，上載首份銷售安排，推出40伙下周五起招標（16日）；招標文件顯示，買家須於發展商接納標書270日內分3次、合共繳付15%樓價，85%餘款於物業入伙時完成交易，亦即等同建築期付款。此外，4月迄今新盤市場累錄6宗逾1億元大額成交，吸金總額逾7.63億元。

樓花期13個月 一律建期付款

瓏珀山首推40伙招標的單位，位處Crown Tower，及Queen Tower第1、2座，實用942至1521方呎，屬3房和4房間隔，包括5個特色戶，面積最大為Crown Tower 26樓的Villa A室，實用1521方呎連250方呎平台。招標日期分兩段，分別為4月16日至28日，以及4月29日至6月30日。

招標文件顯示，買家可獲1萬元新地會會員回贈，及最高樓價9%的稅項回贈。發展商除提供備用75%一按、25%二按外，亦提供「瓏珀36」計劃，申請人士須以物業作抵押，而持有的金融資產價值及平均每年入息總值，必須不少於樓價30%，此計劃可提供最高樓價80%的貸款，還款期限3年，利率P加1厘（P為5厘），如申請人於第7至18個月全數償還，可獲樓價3.5%回贈。若買家不使用上述任何一款貸款方案，可獲樓價4%回贈。

事實上，復活節長假期後，大額豪宅持續錄得成交；華懋旗下已屆現樓的九龍塘雲門，最新透過招標以1.168億元（連車位），售出第2座12及15樓A室複式戶，實用2769方呎連平台和天台、4房3套間隔，實呎近4.22萬元。

本月首周6宗逾億一手成交

4月迄今，新盤市場已錄得6宗逾1億元成交、吸金總額逾7.63億元，當中雲門、保利（0119）旗下屯門青山灣瑧譽，同樣各沽兩伙，分別套現逾2.38億和2.35億元。恒地（0012）牽頭馬鞍山迎海‧駿岸，最新售出6座23樓A室，實用1454方呎4房戶，成交價2675.36萬元、實呎1.84萬元。

嘉里（0683）何文田皓畋新錄一宗撻大訂個案，為7座12樓實用975方呎G室，原於2018年9月以3425.67萬元售出，惟買家撻大訂，料遭沒收14%訂金涉約480萬元；單位已安排下周一（12日）招標發售。新地大埔白石角雲滙2期，亦新錄8座10樓實用469方呎A3室撻訂，原於上月底以834.82萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉約42萬元。

相關字詞﹕迎海‧駿岸 雲門 瓏珀山第1期 新地 月月有樓賣

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