經濟

香港地產

荃灣河背街舖45年升值逾百倍

【明報專訊】相對商廈市場，舖市近月交投轉活，民生商舖更於疫市下備受投資者追捧。市場消息指，鄰近楊屋道街市的荃灣河背街45至53號地下D舖，面積1200方呎，原業主早前連租約叫價5500萬元，議價後以4550萬元易手，減價950萬元或17%，呎價約3.79萬元，低市價約一成。舖位目前由大昌食品租用，租金11.5萬元，即買家可享租金回報約3厘。原業主1976年以40.6萬元購入，一直作收租之用，持貨約45年，帳面大賺4509.4萬元或逾111倍。

深水埗地舖連1樓4200萬沽

土地註冊處顯示，深水埗荔枝角道萬安大廈兩個地舖及1樓單位，上月以4200萬元易手，兩個地舖面積約1690方呎，1樓單位面積892方呎，折合呎價約1.63萬元。地舖現以月租10萬元租予食品批發公司，租期至2022年2月，即買家可享租金回報約2.9厘。買家為利宏商品及期貨有限公司，公事董事為利記集團（0637）主席陳伯中（CHAN PAK CHUNG）。原業主2012年以3500萬元購入物業，帳面獲利700萬元或20%。

另外，第一太平戴維斯公布首季零售租賃報告，報告指疫情下本港消費受影響較小，去年全年本地零售消費額估計按年增長3.2%，至接近3200億元，經過逾一年的疫情，本地消費重拾升軌，今年1及2月整體零售銷售回升2.7%，其中以電子產品銷售表現最佳，按年增長34%，其次是新鮮食品產品和家具等。

一太：街舖短租增 保租金收入

雖然消費市道轉佳，零售商舖的租金仍未見起色，租金去年全年下跌23.4%，而一線商舖租金更在今年首季按季下跌4.9%，目前街舖租金水平已較零售高峰時的2013及2014年高峰下跌約76%。第一太平戴維斯香港董事總經理及租賃部主管黎達志指，部分街舖業主避免丟空商舖，會傾向以快閃店及短期租約來維持收入，而商場業主則着力物色新概念及能夠聚集人群的零售商以帶動人流。

相關字詞﹕河背街 利記集團 第一太平戴維斯 民生商舖

上 / 下一篇新聞

電盈研78億售IT解決方案業務 公司：不評論 彭博：已有私募基金感興趣
電盈研78億售IT解決方案業務 公司：不評論 彭博：已有私募基金感興趣
業務不屬「新經濟」 富衛傳被拒港上市
業務不屬「新經濟」 富衛傳被拒港上市
北水力撐 騰訊企穩新「南非底」
北水力撐 騰訊企穩新「南非底」
友邦獲大摩唱好 股價升逾6%
友邦獲大摩唱好 股價升逾6%
全球晶片荒 MacBook生產受阻
全球晶片荒 MacBook生產受阻
聯易融暗盤升4% 頭槌飛仍蝕息
聯易融暗盤升4% 頭槌飛仍蝕息
迅銷中期純利升5.4％ 柳井正拒評新疆棉事件 盼保持政治中立
迅銷中期純利升5.4％ 柳井正拒評新疆棉事件 盼保持政治中立
AEON信貸去年盈利跌18.5%
AEON信貸去年盈利跌18.5%
長和持股Cenovus：無售亞太區資產計劃
長和持股Cenovus：無售亞太區資產計劃
長城汽車3月銷量增84%
長城汽車3月銷量增84%
美圖再買比特幣 斥資千萬美元
美圖再買比特幣 斥資千萬美元
本港千萬富翁達51.5萬人 歷來最多
本港千萬富翁達51.5萬人 歷來最多
貿發局國際採購匯 吸逾2萬買家
貿發局國際採購匯 吸逾2萬買家
港3月PMI續回升 見3年高 就業企業採購指數向好 企業謀擴張
港3月PMI續回升 見3年高 就業企業採購指數向好 企業謀擴張
HKD.com擬來季推藝術品NFT交易平台
HKD.com擬來季推藝術品NFT交易平台
美提高新企業稅門檻 拜登向巨企妥協 僅45家公司需繳稅
美提高新企業稅門檻 拜登向巨企妥協 僅45家公司需繳稅
Twitter購Clubhouse談判已中止
Twitter購Clubhouse談判已中止
匯豐英1200員工永久居家辦公
匯豐英1200員工永久居家辦公
日立擬售特殊鋼業務
日立擬售特殊鋼業務
張兆聰：海吉亞績後向好候低吸
張兆聰：海吉亞績後向好候低吸
葉創成：做時間的朋友 耐心持有微創
葉創成：做時間的朋友 耐心持有微創
技術取勝：馬鋼3.2元料有沽壓
技術取勝：馬鋼3.2元料有沽壓
盧駿匡：阿里現終極死亡交叉 非吉兆
盧駿匡：阿里現終極死亡交叉 非吉兆
傳中金前高層「派帽」 人夫大方談離婚後事
傳中金前高層「派帽」 人夫大方談離婚後事
南岸超豪幻影車隊變泡影
南岸超豪幻影車隊變泡影
劉思明：受惠「碳達峰」國策 中冶回勇
劉思明：受惠「碳達峰」國策 中冶回勇
周顯：逼中概股退巿 美股民成「炮灰」
周顯：逼中概股退巿 美股民成「炮灰」
譚新強：不可輕視拜登 更不可輕視美國
譚新強：不可輕視拜登 更不可輕視美國
湯文亮：倘撤辣 代理生意大減
湯文亮：倘撤辣 代理生意大減
越南今年GDP料增長逾6% 胡志明巿興建多條鐵路利樓巿
越南今年GDP料增長逾6% 胡志明巿興建多條鐵路利樓巿
盧楚仁：全球企業稅率醞釀封底 將有利美元走勢
盧楚仁：全球企業稅率醞釀封底 將有利美元走勢
中環中心全層傳9億沽 近平手離場 戴德梁行：首季甲廈負吸納量90萬呎 歷年最嚴峻
中環中心全層傳9億沽 近平手離場 戴德梁行：首季甲廈負吸納量90萬呎 歷年最嚴峻
瓏珀山首批40伙 下周五起招標
瓏珀山首批40伙 下周五起招標
東環2房特色戶實呎逼1.6萬破頂
東環2房特色戶實呎逼1.6萬破頂
鄧成波西貢項目覆核今審理
鄧成波西貢項目覆核今審理