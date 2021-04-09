荃灣河背街舖45年升值逾百倍

深水埗地舖連1樓4200萬沽

土地註冊處顯示，深水埗荔枝角道萬安大廈兩個地舖及1樓單位，上月以4200萬元易手，兩個地舖面積約1690方呎，1樓單位面積892方呎，折合呎價約1.63萬元。地舖現以月租10萬元租予食品批發公司，租期至2022年2月，即買家可享租金回報約2.9厘。買家為利宏商品及期貨有限公司，公事董事為利記集團（0637）主席陳伯中（CHAN PAK CHUNG）。原業主2012年以3500萬元購入物業，帳面獲利700萬元或20%。

另外，第一太平戴維斯公布首季零售租賃報告，報告指疫情下本港消費受影響較小，去年全年本地零售消費額估計按年增長3.2%，至接近3200億元，經過逾一年的疫情，本地消費重拾升軌，今年1及2月整體零售銷售回升2.7%，其中以電子產品銷售表現最佳，按年增長34%，其次是新鮮食品產品和家具等。

一太：街舖短租增 保租金收入

雖然消費市道轉佳，零售商舖的租金仍未見起色，租金去年全年下跌23.4%，而一線商舖租金更在今年首季按季下跌4.9%，目前街舖租金水平已較零售高峰時的2013及2014年高峰下跌約76%。第一太平戴維斯香港董事總經理及租賃部主管黎達志指，部分街舖業主避免丟空商舖，會傾向以快閃店及短期租約來維持收入，而商場業主則着力物色新概念及能夠聚集人群的零售商以帶動人流。