中環中心全層傳9億沽 近平手離場 戴德梁行：首季甲廈負吸納量90萬呎 歷年最嚴峻

明報記者 林尚民

上述中環中心中層全層單位，面積約25,412方呎，由溫姓本地投資者持有，據悉原叫價9.78億元，市傳物業減價至約8.7億元售出，呎價約34,236元，料為近半年來最大宗商廈成交。市場有指原業主早於2017年透過「磁帶大王」陳秉志財團入市，當年呎價約3.2萬元水平，即現時成交價較4年前買入價僅高出約7%。另市場亦傳出，物業最新由原本已持有中環中心30樓全層的佳兆業或有關人士購入。本報記者昨致電溫姓原業主及佳兆業方面查詢，截稿前雙方均未有正面回應相關傳聞。

消息指佳兆業或有關人士接貨

事實上，近期部分大額商廈更要蝕讓離場。福晟國際（0627）持有的九龍灣企業廣場3期5層樓面連16個車位等，早前市場有指以7.9億元售出，以面積約72,800方呎計，平均呎價約1.08萬元，若以該集團2017年商廈高峰期向豐泰地產及資本策略（0497）購入價13.3億元計，料帳面蝕約四成。

「遮仔會」逾億入市長沙灣商廈

不過，亦有買家趁低吸納入市。新世界（0017）早前拆售的長沙灣888 Lai Chi Kok Road，土地註冊處顯示，該廈7樓A5至A9室，建築面積共10,062方呎，上月以逾1.178億元售出，呎價11,709元，登記買家為懲教署儲蓄互助社（俗稱懲教署「遮仔會」）。資料顯示，該「遮仔會」去年3月亦以9258.2萬元購入灣仔胡忠大廈高層03至07室，面積6613方呎，呎價1.4萬元。換言之，該「遮仔會」約一年內斥約2.1億元購入兩個甲廈物業。

另戴德梁行最新報告指，面對經濟下滑，許多企業為減省成本，不少銀行和金融機構正積極重新審視辦公空間，將沒需要的樓面退回業主，令本港甲廈首季負吸納量逼近90萬方呎，屬有紀錄以來最差，較矚目例子包括渣打銀行退租位於中環的總部大樓及觀塘創紀之城一期的多層樓面；星展銀行則削減鰂魚涌港島東中心數層樓面；標準普爾亦整合其寫字樓樓面，轉租中環交易廣場三期其中兩層。多個地區中，以中區的退租情況最為嚴重，首季負吸納量逾20萬方呎，並令區內平均呎租連跌9個季度，且失守100元水平，見98.3元。該行又預料，今年整體寫字樓租金將較去年下降10%至15%。