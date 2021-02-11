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越南今年GDP料增長逾6% 胡志明巿興建多條鐵路利樓巿

【明報專訊】在新興市場房地產中，過去兩年以越南表現最突出，其受疫情影響較為輕微。根據越南統計總局日前公布的數據，2020年越南GDP按年增長2.91%，儘管受新冠疫情影響由2019年的7.02%增長急速下滑，但仍成為世界上少有保持經濟正增長的國家之一。越南政府提出了今年GDP增長約6%的目標，而世界銀行預測更為樂觀，如疫苗發揮作用，世界疫情得到控制，越南經濟增速有望達到6.8%，並在後續幾年保持6.5%的增長水平。越南熱門置業城市為胡志明市及河內，其中胡志明市正在興建多條鐵路，日後交通更方便，更有利其房地產市場。

國際貨幣基金組織（IMF）上月發表報告指出，儘管世界爆發疫症，惟越南經濟仍保持增長，在去年增長2.9%，是經濟增長最高國家或地區之一。隨着新冠疫情退卻，越南的經濟生產能力在疫後將進入加速時代。

廠商避中美貿戰遷越南 谷當地經濟

事實上，在疫情前越南經濟已迅速增長，因受惠中美貿易戰，不少工廠為避免沉重關稅，由中國遷往越南。例如蘋果在去年第二季開始生產AirPods無線耳機，同時計劃轉移一些iPad和MacBook組裝工序遷離中國。蘋果、松下及Google等知名品牌或科技巨頭紛紛投資越南，帶動當地經濟發展，令越南即使受疫情影響仍能成為唯一保持GDP正增長的東南亞國家。除了不少國際大型企業在越南設廠外，越南政府應對疫情的封關措施亦十分果斷，令疫情受控，有助保持經濟增長，IMF估計2021年該國GDP增長達到6.5%。

為跟上國家急速的發展步伐，越南政府銳意在該國金融中心胡志明市加強基礎設施，如發展鐵路網絡及擴建機場。在該國不斷吸納外資的同時，目前越南中產及富豪不斷增加，對優質住宅需求持續上升；加上市中心內的新供應十分緊絀，在供不應求下，品牌住宅將突顯獨特價值，吸引許多追求優質生活的精英階層。

中產及富豪增 優質住宅需求上升

胡志明市市中心第一郡新樓供應十分緊絀，在供不應求下，該區住宅有價有市。其中一個矚目新盤Grand Marina Saigon坐落於胡志明市第一郡西貢河北岸的一幅大型地皮，項目佔地10公頃，集合住宅、寫字樓、商業地產及長達850米海濱長廊於一身，這將為胡志明市經濟及社區發展帶來一股新動力，料吸引環球企業及高資產淨值人士注目。Grand Marina Saigon共有8幢大廈，物業與著名學府、餐廳食肆、購物熱點及未來地鐵站均咫尺之遙，消遣購物和交通都十分方便。發展商Masterise Homes副總裁兼首席財務官Jason Turnbull表示：「Grand Marina Saigon為越南首個以萬豪酒店為品牌概念的住宅項目，坐落於河岸上歷史地標Bason，將成為越南新地標及全球其中一標誌項目。」

Asia Bankers Club創辦人及首席執行官賴遠方表示：「在強勁經貿發展下，香港人對於越南房地產市場已有一定認識及充滿信心。我們認為，品牌住宅絕對經得起市場考驗，隨着時間及環境變化仍能保持價值。」

越南東部城市的住宅供應預計將會增長，世邦魏理仕發表報告預期，2020至2025年之間的年增長率為11.5%，相當於每年平均15,000至16,000個新單位，超過了南部和西部分別4.6%及5.3%的增長率。東部城市增加了新基礎設施，連接胡志明市以外地區，這些基建項目令胡志明市新住宅項目土地價格飈升。

第二郡住宅樓價年漲7.3%

在2015至2020年之間，胡志明市第二郡的住宅銷售價格每年平均上漲7.3%，尤其是高級項目升幅遠遠超出了全市平均水平，並且具有巨大的增長潛力。自2018年以來，隨着地鐵線即將完工，二手市場的資本收益可觀，目前平均價比開售價高25%至75%。

像任何大城市一樣，胡志明面對一系列城市發展的挑戰，例如噪音問題、交通擠塞等。為減輕這些問題，世邦魏理仕建議開發商更加重視建築設計，例如通過提供降噪功能和設計入口位置。

地鐵一號線完工，將為房地產市場提供升值的潛力，而胡志明市在東部地區的公共交通尚未完全發展，但當相互聯繫就能夠產生催化作用，推高房地產需求及價格。

[龍彩霞 海外置業錦囊]

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