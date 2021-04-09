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2021年4月9日星期五
譚新強 中環新譚
投資策略
電盈研78億售IT解決方案業務 公司：不評論 彭博：已有私募基金感興趣
業務不屬「新經濟」 富衛傳被拒港上市
北水力撐 騰訊企穩新「南非底」
友邦獲大摩唱好 股價升逾6%
全球晶片荒 MacBook生產受阻
聯易融暗盤升4% 頭槌飛仍蝕息
迅銷中期純利升5.4％ 柳井正拒評新疆棉事件 盼保持政治中立
AEON信貸去年盈利跌18.5%
長和持股Cenovus：無售亞太區資產計劃
長城汽車3月銷量增84%
美圖再買比特幣 斥資千萬美元
本港千萬富翁達51.5萬人 歷來最多
貿發局國際採購匯 吸逾2萬買家
港3月PMI續回升 見3年高 就業企業採購指數向好 企業謀擴張
HKD.com擬來季推藝術品NFT交易平台
美提高新企業稅門檻 拜登向巨企妥協 僅45家公司需繳稅
Twitter購Clubhouse談判已中止
匯豐英1200員工永久居家辦公
日立擬售特殊鋼業務
張兆聰：海吉亞績後向好候低吸
葉創成：做時間的朋友 耐心持有微創
技術取勝：馬鋼3.2元料有沽壓
盧駿匡：阿里現終極死亡交叉 非吉兆
傳中金前高層「派帽」 人夫大方談離婚後事
南岸超豪幻影車隊變泡影
劉思明：受惠「碳達峰」國策 中冶回勇
周顯：逼中概股退巿 美股民成「炮灰」
譚新強：不可輕視拜登 更不可輕視美國
湯文亮：倘撤辣 代理生意大減
越南今年GDP料增長逾6% 胡志明巿興建多條鐵路利樓巿
盧楚仁：全球企業稅率醞釀封底 將有利美元走勢
中環中心全層傳9億沽 近平手離場 戴德梁行：首季甲廈負吸納量90萬呎 歷年最嚴峻
荃灣河背街舖45年升值逾百倍
瓏珀山首批40伙 下周五起招標
東環2房特色戶實呎逼1.6萬破頂
鄧成波西貢項目覆核今審理
譚新強：不可輕視拜登 更不可輕視美國
【明報專訊】拜登雖是美國史上年紀最大的總統，競選時更經常被特朗普形容為老人癡呆，但上任尚未夠100天，已做了不少事情，不禁令人刮目相看。
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