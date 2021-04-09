葉創成：做時間的朋友 耐心持有微創

2010年9月時看好微創，原因是它的大股東是日本大塚製藥，在中國人口老化將為醫療器械帶來龐大需求的過程中，微創可望汲取日本的經驗及技術將業務做大做強。

微創由上市時主要收入來自內地心血管介入產品的業務，至今天經營涵蓋逾80個國家和地區的十二大業務集群，被視為將可與Medtronic及Intuitive Surgical（美國上市編號：MDT及ISRG）兩家市值分別近1600億及900億美元的美國同業對標，十年人事幾番新。

部分業務去年下半年回復增長

微創已於上月30日公布去年業績，受累新冠病毒疫情及內地冠脈支架集中帶量採購政策等多項事件影響，營業額按年下跌18.2%至6.48億美元，轉盈為虧蝕1.91億美元，起初來看來十分差勁，但其實微創於冠脈支架業務以外的內地營業額去年下半年已回復增長，而彭博綜合券商預測，今明年營業額料增長至8.55億及10.2億美元。

筆者認為，微創去年業績的最大亮點，是集團及旗下聯營公司期內引入外部融資約10億美元，即使錄得1.91億美元虧損，股東權益反而勁升逾倍至11.28億美元。

分拆心通醫療反應佳

由於微創正投入大量研發開支發展業務，並且持有眾多產品專利，筆者認為可參考私募股權投資（private equity）方式來估值，最重要並非短期盈利或資產淨值，而是研發新產品的進展，將來可否支持營業額及盈利增長；舉例說，微創今年2月初分拆上市的心通醫療（2160），去年來自經營業務虧損達2.52億元人民幣，年底權益總額為-3.45億元人民幣，惟按招股價12.2元計，心通估值達288億元，隨着掛牌後股價向好，昨日市值升至366億元。

《Money Monday》第240期（去年3月16日出版）封面故事曾分析高瓴資本斥資逾6億元增持微創時，筆者亦十分認同高瓴資本創始人及行政總裁張磊「選擇做時間的朋友」的長期投資理念，繼續耐心持有微創，希望10年後微創可成為更接近Medtronic及Intuitive Surgical的偉大企業。

[葉創成 創富倉]