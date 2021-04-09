13年出售九成上市子公司

日立上月底決定斥96億美元收購美國數碼工程服務公司GlobalLogic，並推進企業重組。主要為汽車及飛機生產特殊鋼材的日立金屬，被認為未能與IT業務產生協同效應，因此為其尋找買家。日立金屬是日立的核心子公司，除生產特殊鋼以外，還生產磁鐵和電線等。在金屬材料加工使用的工具鋼領域，持有日本最大的市場份額。它還向軍工產業供貨，包括用於戰鬥機的零件等。自2008年金融危機以來，日立已出售22家上市子公司中的20家。此外，彭博社消息稱，CVC開價每股約5000日圓收購東芝，較東芝周二的收市價有三成溢價，對東芝的估值為2.28萬億日圓（約1619億港元）。

（綜合報道）

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