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日立擬售特殊鋼業務

【明報專訊】東芝在考慮歐洲私募基金CVC Capital Partners的私有化建議之際，日立亦擬向美國貝恩資本（Bain Capital）出售旗下特殊鋼材業務。《日經亞洲》報道，貝恩資本與日本私募基金日本產業伙伴（JIP）及日本工業解決方案（JIS）組成的財團，已取得與日立的優先談判權。日立持有日立金屬五成以上股權，計劃全部出售。這家日立子公司的總市值約8000億日圓（約570億港元）。日立未來將推進以IT為核心的業務，與德國西門子等歐美巨頭抗衡。

13年出售九成上市子公司

日立上月底決定斥96億美元收購美國數碼工程服務公司GlobalLogic，並推進企業重組。主要為汽車及飛機生產特殊鋼材的日立金屬，被認為未能與IT業務產生協同效應，因此為其尋找買家。日立金屬是日立的核心子公司，除生產特殊鋼以外，還生產磁鐵和電線等。在金屬材料加工使用的工具鋼領域，持有日本最大的市場份額。它還向軍工產業供貨，包括用於戰鬥機的零件等。自2008年金融危機以來，日立已出售22家上市子公司中的20家。此外，彭博社消息稱，CVC開價每股約5000日圓收購東芝，較東芝周二的收市價有三成溢價，對東芝的估值為2.28萬億日圓（約1619億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]

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