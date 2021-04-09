Twitter購Clubhouse談判已中止

Clubhouse尋求新一輪融資

彭博社稱，未知Twitter與Clubhouse中止談判的原因，也未知到底是Twitter還是Clubhouse先提出交易建議。若Twitter成功收購，可掃除一些競爭，並引入Clubhouse的用戶及品牌。為迎合這股語音聊天熱潮，Twitter已為iOS和Android系統引入類似的Spaces語音直播服務，並計劃在本月推出網絡版本，向全球用戶提供主持功能，與Clubhouse競爭。Twitter透露，正考慮利用Spaces賺錢的方法，但相關討論仍處初步階段。

去年才成立的Clubhouse，操作方式像電台Phone-in節目，吸引名人、紅星「開咪」做主持，與粉絲聊天直播。目前已有逾千萬人下載該程式。若想成為用戶，須先獲現有用戶發出邀請碼，但暫時僅限於iOS平台使用。Clubhouse已準備推出Android版本。除Twitter以外，facebook、LinkedIn、Spotify、Slack等也在開發相關業務，由於它們原本已擁有大量用戶，令這領域的競爭將趨於激烈。

（綜合報道）

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