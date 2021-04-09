美提高新企業稅門檻 拜登向巨企妥協 僅45家公司需繳稅

儘管迹象顯示美國就業市場顯著改善，昨日公布的美國首次申領失業救濟人數出乎意料上升。在截至4月3日當周，首次申領失業救濟人數增至74.4萬，申領人數按周增加1.6萬。不過持續申領失業救濟人數降至373萬，是去年3月底以來最低。聯儲局主席鮑威爾昨日表示，包括3月新增非農職位等多項數據反映美國經濟正在改善，但亦表示目前經濟復蘇不全面及不完整，並稱需密切關注全球疫苗接種進度。美股三大指數早段個別發展，科技股向上，帶動標普500指數早段創新高。

標普500指數早段再創新高

根據美國政府估計，只有180家企業近年達到每年盈利20億美元的最低稅率徵稅門檻，當中更只有45家企業需要繳付此新稅。標普全球市場財智的數據顯示，接近1100家在美國上市的公司每年盈利，達到原本的1億美元門檻。美國財政部稱，15％的最低稅率是要保證最積極的避稅者承擔應有的稅務責任。雖然大部分公司避過此新稅，但仍要應付企業稅率的上升。

美國向企業的潛在加稅計劃，目標是未來10年，將大約2萬億美元的企業海外利潤導入美國稅網。美國政府甚至計劃向美國企業的外國利潤徵稅21​%。預計在中止海外企業將利潤轉移海外的誘因後，可為聯邦政府帶來7000億美元的收入。目前美國財長耶倫正呼籲國際社會設定最低企業稅率，防止跨國企業將利潤轉移至低稅區或避稅天堂。

若加稅措施要獲國會通過，仍需面臨一些挑戰，因為部分溫和的民主黨人呼籲不要大幅加稅。拜登政府計劃撤銷2017年將企業稅率由35％降至21％的措施，並將此稅上調至28%。不過白宮消息人士稱，外界對此加幅有頗多意見，但議員和商界大致可接受加稅至25%的折衷方案，拜登認為將加稅幅度縮細有商量的空間。

聯儲局：拜登刺激規模超預期

聯儲局公布的上月政策會議紀錄，形容拜登的刺激計劃規模，較聯儲局預期「大得多」，並預期美國經濟前景更光明。多數官員預計，利率將維持在接近零水平直至2023年底，並表示尚未準備好減少買債。不過在加稅的陰霾下，加拿大皇家銀行資本市場在3月底做的調查顯示，53％的投資者預期，未來4年的政策背景有些消極或非常消極，而12月有此預期的投資者僅21％。

（綜合報道）

[國際金融]