港3月PMI續回升 見3年高 就業企業採購指數向好 企業謀擴張

職位增長率急升至近10年最高

IHS Markit指出，香港的經營活動於3月份趨於穩定，加上需求向好，因此加大採購，並更積極擴充人手至近年新高。3月份PMI經季節調整後升至50.5水平，顯示營商環境連續兩個月好轉。企業在月內新接的訂單微跌，但縮減率與上月持平。經過35個月緊縮後，企業在3月份的產出量大抵不變，跌勢已明顯改善，但是疫情仍對個別企業的營商活動構成壓力。

儘管業界因應疫情大流行而看淡未來一年的經營前景，這與上個月的樂觀心態有別，但IHS Markit稱，營商情緒仍是兩年來最高之一，同時更見到香港的企業持續兩個月增聘員工，職位增長率更急升至近10年來最高。3月份的企業採購增長率也是過去3年來新高。

港企連續兩月增聘員工

供應商付貨延運的速度明顯改善，有利企業擴充採購庫存，3月份產出價格的跌幅則為21個月下跌周期內最低。Andrew Harker稱，對於私營經濟即將突破困擾企業的3年下行周期，香港PMI顯得審慎樂觀。

大華銀行：全年GDP料增長5%

大華銀行昨日亦預期，香港今年的全年GDP（本地生產總值）將增長5%，此預測基於新冠疫苗接種人數增多、全球消費需求改善，以及香港財政措施刺激因素而得出。該行亦預期，今年首季度的本地GDP將按年復蘇至約3.6%，隨着市場預期各大央行維持寬鬆貨幣政策，繼續支持資金流入新興市場，港元拆息很可能保持低位，預計港匯在今年內保持在7.75水平。

港匯在周三曾跌穿7.78水平，昨回升約80點子（1元等於1萬點子），截至晚上約10時半報7.7768。

明報記者 陳偉燊