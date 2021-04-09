貿發局國際採購匯 吸逾2萬買家

為協助中小企捕捉機遇，香港貿發局透過全球50個辦事處網絡及人工智能商貿配對平台「商對易」（Click2Match），截至3月31日共促成了超過7000場網上商貿配對會議，讓買賣雙方在疫情下仍能保持聯繫，捕捉商機。

日後展覽將「線上線下」舉行

「國際採購匯」是貿發局首次因應疫情而推出的「網上加實體」混合展覽。

貿發局副總裁周啟良相信，全球的採購模式將漸趨數碼化，日後的展覽也會以「線上線下」混合模式舉行，相輔相成，即使日後恢復舉辦實體展覽，貿發局仍會定期舉辦不同主題的網上採購會。

有見線上線下採購將成新趨勢，貿發局於展覽舉行期間向展商及買家做網上問卷調查，大部分受訪展商（80%）表示有線上元素的展覽將會是他們未來主要的推廣渠道。而買家的問卷結果則反映，大部分買家（82%）傾向參加同時具有網上和實體元素的展覽會，以線上線下雙軌模式開拓商機。

至於業務成果方面，有超過80%展商認為參展達到至少以下一項目的，包括擴充客源及接觸新客、推廣公司或品牌、推廣或發布新產品等。