經濟

本港千萬富翁達51.5萬人 歷來最多

【明報專訊】據花旗銀行昨日最新公布的「香港千萬富翁」調查報告顯示，截至去年底全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達51.5萬人，佔香港相關年齡人口8.7%，即每12人中便有一名是千萬富翁，人數較2019年的41.3萬人升24.7％，較去年上半年的50.4萬人升2.18％，創下花旗本港千萬富翁調查歷年新高。

每12人便有一名千萬富翁

去年疫情下，本港的千萬富翁人數不跌反升。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊稱，在今年經濟增長目標較去年更高、通脹受控、失業率改善和恒生指數12個月的目標為32000點的情况下，預計今年千萬富翁人數將會再增加。

花旗銀行報告顯示，有25%千萬富翁表示其流動資產比2019年底有所增加，升幅中位數為100萬元。當中有65％千萬富翁表示，其流動資產的增加主要來自投資回報，當中股票為滲透率最高的投資工具。但千萬富翁的淨資產總值最主要分佈於物業，佔71%。李貴莊稱，全球疫情下各國政府推出救經濟、穩金融措施，令投資市場暢旺，增加千萬富翁的投資信心。

淨資產值中位數1550萬

去年千萬富翁的淨資產值中位數為1550萬元，較去年上半年的1700萬元微跌8.8％，李貴莊解釋表示，期內新增不少千萬富翁，以及該批人士的淨資產值不高，拉低整體中位數。是次調查於去年11月至今年1月進行，以電話訪問4043名年齡介乎21歲至79歲的香港居民。

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