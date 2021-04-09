本港千萬富翁達51.5萬人 歷來最多

每12人便有一名千萬富翁

去年疫情下，本港的千萬富翁人數不跌反升。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊稱，在今年經濟增長目標較去年更高、通脹受控、失業率改善和恒生指數12個月的目標為32000點的情况下，預計今年千萬富翁人數將會再增加。

花旗銀行報告顯示，有25%千萬富翁表示其流動資產比2019年底有所增加，升幅中位數為100萬元。當中有65％千萬富翁表示，其流動資產的增加主要來自投資回報，當中股票為滲透率最高的投資工具。但千萬富翁的淨資產總值最主要分佈於物業，佔71%。李貴莊稱，全球疫情下各國政府推出救經濟、穩金融措施，令投資市場暢旺，增加千萬富翁的投資信心。

淨資產值中位數1550萬

去年千萬富翁的淨資產值中位數為1550萬元，較去年上半年的1700萬元微跌8.8％，李貴莊解釋表示，期內新增不少千萬富翁，以及該批人士的淨資產值不高，拉低整體中位數。是次調查於去年11月至今年1月進行，以電話訪問4043名年齡介乎21歲至79歲的香港居民。