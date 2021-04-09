長和持股Cenovus：無售亞太區資產計劃

合作方中海油昨曾跌近6％

受到Cenovus可能出售亞太區業務消息影響，中海油的股價昨日曾經被質低5.77%，及後跌幅收窄至3.93%，收報7.82元。北水淨流出中海油多達14.29億元，為昨日北水流出最多的港股。

稱滿意與中海油關係

Cenovus早前與赫斯基完成合併後，成為加拿大三大能源公司之一，集團在亞洲地區與中海油合作開發在中國近岸的海上油井，及在印尼開展離岸開採業務。日前有報道引述Cenovus行政總裁Alex Poubaix出席投資者會議時說，期望在業務前景好轉時出售零售業務，並謂亞太區的業務不符合公司核心資產的性質。

不過陸法蘭回應傳媒查詢時稱，部分傳媒誤解了Alex Poubaix的說話，他希望澄清公司並沒有任何類似決定。他更說：「 Cenovus對其亞洲資產的表現及與其合作伙伴中海油的關係感到滿意，一旦加拿大和中國恢復正常國際空運航班後，Cenovus高層將熱切期待與中海油高層親自會面，以發展雙方的合作關係。」