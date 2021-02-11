經濟

AEON信貸去年盈利跌18.5%

【明報專訊】AEON信貸（0900）昨日公布截至今年2月底止的全年度業績，資產質素雖然在下半財年保持穩定，但是信用卡、私人貸款及保險三大業務均按年倒退，內地業務連續5年虧損。整體按年少賺18.5%至3.02億元。

擬派末期息每股0.18元 按年減18%

集團擬派末期息每股0.18元，按年少18%，是2018年度以來首減派息。昨午公布業績後，AEON股價跌5.73%，收報5.27元。

去年集團的信用卡、私人貸款及保險業務的分部盈利分別有2.96億、4900萬元及1200萬元，分別按年跌18.7%、27.7%及7.3%。以地區劃分，香港的分部盈利有3.64億元，按年減少20.9%；內地業務虧損684.7萬元，虧損按年收窄55.6%。

內地業務連續5年虧損

另外，期內減值虧損及撥備為2.11億元，按年減少18.52%，比上半年的1.4億元大減49.23%，集團指這與其及早採取違約發現行動，將逾期客戶貸款及應收款減少有關。不過，因應市場需求疲弱，私人貸款及信用卡應收款按年分別減少23.9%及10.2%至7.81億元及32.15億元。

集團表示，隨着新的虛擬銀行經營者開始營運，以及新電子貨幣及流動支付解決方案的推出，市場競爭預計將會加劇。集團將以投資數碼化為優先，同時繼續開發新的信用卡和貸款系統，預計於2023年初完成。

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