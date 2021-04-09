經濟

迅銷中期純利升5.4％ 柳井正拒評新疆棉事件 盼保持政治中立

【明報專訊】服裝品牌UNIQLO母企迅銷（6288）公布，截至2月28日止中期純利升5.4%至1058.6億日圓，派中期息240日圓。集團期內收益為12028.64億日圓，按年下跌0.5%，當中日本及大中華UNIQLO收益均錄得升幅，惟亞洲其他地區及大洋洲、北美及歐洲受疫情影響較嚴重，收入繼續倒退。

明報記者 蕭嘉聰

內地近期出現「新疆棉花風波」，服裝品牌如H&M、Uniqlo等曾聲明拒用新疆棉，部分內地民眾發起抵制相關服裝品牌。

柳井正：政治衝突令營商環境更困難

據外電報道，迅銷董事長、總裁兼行政總裁柳井正表示，政治衝突令營商環境更加困難，但拒絕評論新疆棉花話題，希望在政治上保持中立。

報道表示，迅銷在去年8月曾發表聲明，UNIQLO未有在新疆生產產品，旗下供應商亦沒有與當地面料廠合作。柳井正表示，集團正密切關注生產商供應鏈，確保所有產品不是在新疆被強迫勞動生產，如發現問題會立即中止兩者業務，但拒絕評論相關話題。另外，集團亦受緬甸反軍事政變事件影響，上月兩間工廠着火。柳井正稱，工廠只佔緬甸小量業務，相信影響很小。

集團業務方面，柳井正認為，亞洲在現在及未來將成為世界增長中心，會加快擴張步伐，以成為亞洲第一大公司，現時每年區內開設40至50間分店，未來計劃增至100間分店。

集團表示，中期收益下降而溢利大幅增長，由於日本及大中華地區UNIQLO溢利大幅增長所致，日本UNIQLO期內收益為4925億日圓，按年升6.2%，休閒服、HEATTECH毛氈等滿足居家需要的商品，以及秋冬主力商品銷售強勁，帶動同店銷售淨額升5.6%。

日本及大中華UNIQLO收益錄升幅

海外UNIQLO方面，上半年度收益按年下跌3.6%至5218億日圓，大中華地區業務除了中國內地，台灣及香港收益均有改善，令整體收益及溢利大幅增長。另外，韓國市場由去年同期經營虧損轉為錄得小幅經營溢利；東南亞地區、印度及澳洲市場因疫情暫時停業及活動限制等影響，錄得收益及溢利均大幅下降，美國亦因部分門店停業、進店管制及外出管制等的嚴重影響，收益大幅下降及經營虧損擴大。

展望全年表現，迅銷將收益及經營溢利預測分別上調0.5%及4.1%，至2.2萬億日圓及2450億日圓，意味將按年上升10%及70.7%。

相關字詞﹕柳井正 迅銷 緬甸政變 新疆棉風波

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