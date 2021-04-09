聯易融暗盤升4% 頭槌飛仍蝕息

一手帳面賺360元

聯易融昨日公布，今次公開招股吸引近28萬人認購，雖然人數不少，但較今年初的醫渡（2158）、快手（1024）等都明顯下滑，該股認購一手中籤率20%，投資者每認購20手（10,000股）才可穩獲一手，至於乙組平均分派率介乎1%至2%，「乙組頭」認購600手獲派15手，頂頭槌飛更獲派多達474手股份。

不過，雖然以昨日暗盤收市價計，頂頭槌最多帳面賺逾17萬元，但由於每張頭槌飛金額高逾4億元，以7日計息期及2.88厘孖展息計算，利息成本高達20萬元，意味仍要蝕息；至於乙組頭扣息後則仍可微賺約2600元。

安居客上載招股文件 擬籌78億

此外，同為騰訊有份投資、內地一二手樓在線營銷平台安居客集團（Anjuke Group），昨日亦上載初步招股文件，美銀、瑞信和中金為此次股票發行計劃的聯席保薦人，消息稱，安居客初步擬上市集資78億元。至於另一家由騰訊投資、發行手遊《絕地求生》（PUBG）的韓國遊戲控股公司Krafton Inc，昨日則已獲韓國交易所初步批准上市，公司估值約20萬億韓圜 。

攜程反應淡 首日錄27億元孖展

至於昨日開始招股的第二上市中概股攜程（9961），反應似乎較其他中概股進一步滑落，綜合券商數據，首日合共錄得26.8億元孖展，相當於超購約2.64倍。其中，富途證券借出13.02億元，輝立借出6.8億元，華盛證券借出3億元。市場消息透露，攜程國際配售首日已獲多倍認購。

明報記者

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