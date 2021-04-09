經濟

全球晶片荒 MacBook生產受阻

【明報專訊】全球晶片荒持續，影響各大品牌的電子產品出貨。《日經亞洲》昨引述消息報道，晶片短缺連帶蘋果公司也要遭殃，或需延遲MacBook及部分iPad的生產進程。另小米（1810）在官方微博證實，由於晶片等原材料成本大幅波動，近期上調小米電視及紅米電視部分型號的官方建議零售價格，預料「在未來較長一段時間核心部件報價仍會持續走高」。

據報，因應印刷電路板、顯示器及面板零件等供應緊張，蘋果MacBook及iPad的生產及組裝過程受到了影響，使蘋果公司被迫延遲生產有關產品，更要將部分訂單推遲至今年下半年。不過消息強調，雖然部分關鍵零件出現供應緊縮情况，但未有影響iPhone的生產計劃。

小米電視兩年累積加價33%

另有內地網民表示，小米及紅米電視出現不同程度加價，小米昨天發聲明，證實迫於原材料成本大幅波動，近期將上調小米及紅米電視部分型號的官方建議零售價格。據悉，小米電視5由2019年上市，初期售價2999元（人民幣，下同），至今年價格已調整為3999元，加幅達33.3%。

小米表示，受全球市場供需變化、疫情和匯率變化等影響，近期包含顯示面板、晶片在內的多種電視核心零部件價格持續大幅波動，預計「在未來較長一段時間核心部件報價仍會持續走高」。集團強調將利用供應鏈優勢，盡可能保證調價後產品仍極具性價比。

比亞迪擁自研晶片 稱不受影響

車廠比亞迪（1211）則獨善其身，內地媒體引述集團創辦人王傳福於新車發布會上表示，比亞迪擁自研晶片，故在目前全球汽車行業經歷的晶片荒當中並不受到影響。此前，比亞迪在業績發布會上，表示集團會根據2021年出貨預測提前做風險備料，鎖定產能；同時也會積極與上游供應商保持溝通。

內媒《36氪》日前報道，中資車廠小鵬汽車數月前起，啟動自研晶片項目，項目於中美兩地同步推行，主要研發電動車專用晶片。若進展順利，小鵬自研晶片有望在今年底或明年初試生產。券商國泰君安報告表示，由於車載半導體生產周期最少半年，市場普遍預期相關的零件供應緊張問題，可於今年第三季或以後獲得解決。

相關字詞﹕晶片供應 小米電視 蘋果公司 小鵬汽車

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