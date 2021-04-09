經濟

北水力撐 騰訊企穩新「南非底」

【明報專訊】騰訊控股（0700）南非大股東Naspers時隔3年再度減持，昨早確認持有騰訊的Prosus（Naspers子公司），以每股595元配售騰訊1.9億股，套現1141.75億元。騰訊股價未有如市場預期般大跌，反而穩守新「南非底」之上。騰訊於昨早競價時段已見全日低位614元，其後迅速回穩，午後高見629元，幾近抹平跌幅，全日僅跌1.5%至620元，成交額高達1486.82億元。

料遊戲業務收入佳 大和撐買入

一直獲北水逢低撈貨的騰訊，昨天錄得50.65億元北水淨買支持股價，成為全日淨流入最多個股。其次為中芯國際（0981），錄得北水淨買入9.26億元，惟股價仍要回吐2.2%至26.6元。

投行大和發表報告，認為騰訊遭大股東減持的消息，雖然會影響該股股價短期表現，但同時認為是投資者入貨的時機。該行認為，只要騰訊較市場預期更早推出熱門手遊，相信集團的遊戲業務收入仍可錄得強勁表現，重申對騰訊「買入」評級及目標價870元。

恒指重上29000關 內需跑贏大市

騰訊早段報跌，拖累恒指昨早低開70點，但其後隨即倒升，收升333點或1.2%，報29,008點，重上兩萬九。國指升38點或0.4%，報11,109點；科指收報8458點，微升6點。主板成交2811億元。截至今晨零時，恒指夜期報29,022點，高水14點

內需股跑贏大市，申洲國際（2313）繼續從「新疆棉」事件中反彈，漲7.1%，為昨日表現最佳藍籌。蒙牛乳業（2319）收升4.4%；安踏體育（2020）及百威亞太（1876）分別升3.3%及3.5%。聯儲局會議紀要顯示，距離收縮購債計劃可能還需要一些時間，匯控（0005）股價昨日升2%，收報46.85元。

相關字詞﹕內需股 恒指 騰訊

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