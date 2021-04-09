業務不屬「新經濟」 富衛傳被拒港上市

傳轉美國上市 保富衛控制權

彭博社早前報道指，富衛傾向以美國作為優先上市地點，最快今年第三季在紐交所上市，初步計劃集資約30億美元，公司估值則超過150億美元。報道表示，李澤楷選擇將富衛在美國上市，主要是當地機制允許李澤楷旗下盈科拓展保持對富衛的控制權，但最終決定尚未落實，目前其他潛在上市途徑仍在考慮。

有市場消息稱，富衛本來計劃在港上市，但公司本身採用WVR架構，在向港交所作初步查詢時，被指或不符合香港W股業務必須屬「新經濟」的要求，多番交涉無果才打算轉往美國上市。有市場人士曾經詬病，香港的WVR機制似乎只為內地企業而設，過往曾有港資公司嘗試採用WVR形式上市，最終亦被勸退。

旗下兩SPAC上市 已累籌9億美元

另一方面，李澤楷對美國市場亦已頗有認識，他去年已伙拍PayPal聯合創辦人、科技大亨Peter Thiel（彼得泰爾）先後成立兩家SPAC（特殊目的收購公司）在美國上市，累計籌集約9億美元，其中第一家SPAC Bridgetown計劃與印尼電商巨頭PT Tokopedia合併，第二隻SPAC Bridgetown 2則在今年1月掛牌；至今年初，市場再傳出李澤楷研究成立第三家SPAC在美上市，籌集約數億美元資金。