電盈研78億售IT解決方案業務 公司：不評論 彭博：已有私募基金感興趣

明報記者 陳麗歡

電盈昨日收市後傳出賣產消息，股價在交易時段收報4.42元，全日微升0.2%。報道引述知情人士表示，電盈已聘請財務顧問，惟相關出售交易仍處於初步考慮階段，電盈最終仍可能決定保留相關資產。電盈發言人回覆本報查詢時稱，對有關報道不予置評。

去年訂單飈1.7倍達252億元

翻查資料，電盈的企業解決方案業務包括IT、雲計算、物聯網、電子商務、數據中心及數字化服務等。業務所涉及的地區除本港外，還有內地和東南亞市場。電盈在去年度的業績公告中稱，企業方案業務前景可期，截至去年底，企業方案業務已簽訂的訂單按年升1.72倍至252.26億元，主要因獲本港及新加坡公營機構的合約，和贏得電訊業客戶的合約，可望帶動未來增長。

盈利貢獻最大核心業務

值得留意的是，據電盈去年業績報告，企業方案業務去年全年收入達47.36億元，按年升12％；除稅息、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）則按年跌22％至7.94億元，撇除已分拆獨立上市的香港電訊（6823）貢獻收益，企業方案實際上已是盈利貢獻最大的核心業務。有分析員表示，雖然出售業務可能會帶來派發特別息憧憬，但電盈去年已出售Now TV，一旦落實出售企業方案業務，自行營運的業務基本上只餘下OTT「黃Viu」及免費電視Viu TV，且去年均仍處虧損狀態，短期前景難免予人不明朗的感覺。

近年積極賣產 套現逾百億

今次傳聞的另一焦點，則落在電盈近年似乎正積極出售資產，撇除香港電訊去年傳出考慮出售其國際企業子公司PCCW Global，翻查資料，電盈本身去年底已出售馬來西亞數據中心及辦公室予同屬李澤楷旗下的富衛，去年亦將Now TV業務轉讓予香港電訊，同時稱會策略檢討OTT業務，考慮分拆上市或進一步引入策略投資者，加上2017年初連環減持香港電訊約11%股權，以及向長和（0001）出售英國寬頻業務，套現金額已逾百億元（見表）。