Tesla擁全美最佳工程師 長線前景續看俏

當中，主力生產電動車的Tesla過去一年股價勁升近6倍，目前市值高達6000多億美元，市盈率近1000倍，大股東馬斯克（Elon Musk）因此亦曾成為全球首富，屬焦點新經濟股。

雖然有分析認為，Tesla去年產能僅50萬部，遠低於Toyota的1000萬部及福特的770萬部，而且將來汽車行業發展的亮點是人工智能駕駛，涉及先進軟件技術，Tesla亦面對其他科技公司的嚴峻競爭，故此Tesla不值如此高的估值，但龐寶林卻另有看法。

矽谷工程師 敬重馬斯克創新「由0到1」

龐寶林管理的投資組合早已買入Tesla，過去一年亦多次低買高賣，賺取可觀盈利。他表示，自己一直有與多名在美國矽谷工作的舊同學及朋友聯繫，得悉當地大多數工程師均敬重馬斯克「由0到1」的創新能力，以Tesla為首選效力的科技公司.

他分析，投資科技股最重要看前景，既然Tesla料具備美國最佳的工程師團隊，長線投資價值不容置疑。

[名人樓市論壇]