經濟

香港地產

旺角豉油街巨舖3.2億放售

【明報專訊】近月舖市回暖，有業主趁勢放售核心區舖位，其中旺角豉油街28號旺角廣場一籃子逾9000方呎物業，現以意向價約3.2億元放售，物業同時以月租75萬元放租，較現時月租低約四成。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事楊偉禮表示，上述物業為豉油街28號旺角廣場地下3號舖、1樓及2樓全層，地下設獨立樓梯及私家升降機連接1、2樓，當中地下部分約350方呎、1樓面積約4312方呎，而2樓面積約4376方呎，總建築面積合共約9038方呎，現於市場放售，意向價3.2億元，呎價35,406元。楊又指，香港整體物業市場受疫情影響，商舖市場亦首當其衝，租金和物業價值在過去一年出現大幅折讓，是項物業意向價3.2億元，已充分反映市場各樣負面因素。

同時75萬招租 大劈四成

業主同時把物業放租，叫價約75萬元。舖位由連鎖電器百老匯租用多年，據悉目前月租約125萬元，租期至本月底完結，即現時叫租較舊租低四成。業主於94年以8780萬元購入舖位，一直持有作收租，即意向價3.2億元較買入價高2.6倍。

另外，中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，3月份市場共錄得約671宗工商舖買賣個案，月內總成交額涉約121.73億元，按月分別上升約54%及96%，他又指，工商舖物業叫價對比以往高峰期時價格已顯著調整，而且政府多次推出「減辣」等利好措施，料工商舖物業交投量及價格會持續回升。

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