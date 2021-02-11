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宏利租ITT逾14萬呎 兩年最大甲廈租賃

【明報專訊】雖然疫情下部分甲級商廈被棄租，不過，宏利香港昨宣布租用觀塘國際貿易中心（ITT）約14.5萬方呎樓面，為近兩年市場最大宗甲級寫字樓租務成交。市場消息傳出，有關物業每月租金超過400萬元。

傳月租406萬 呎租28元

宏利香港昨宣布，已簽約承租基金太盟投資（PAG）旗下的觀塘國際貿易中心（ITT）約14.5萬方呎樓面，以實用面積計，是全港自2019年7月以來的最大宗甲級寫字樓租務成交，亦是自2018年4月以來九龍東的最大宗租賃個案。市場消息則傳出，宏利原承租觀塘道223號宏利金融中心共約38萬方呎樓面，有計劃放棄租用部分樓面，轉移至國際貿易中心。據悉呎租28元水平，即月租約406萬元。

宏利補充，今次承租物業為宏利代理人團隊增長計劃的一部分，宏利將成為ITT的旗艦租戶之一，進駐合共4個樓層。事實上，宏利香港自2009年已進駐宏利金融中心，並於2013年購入宏利大樓，其後於去年將代理人辦公室擴展至海濱匯，而這4座辦公大樓令宏利成為九龍東的最大僱主之一。

高力料商廈年中見底

另外，高力國際指，中美貿易關係自2018年開始緊張，拖累寫字樓市場的投資氣氛，對比2018年第三季高位，今年首季寫字樓整體價格共下挫23%，成交速度於過去兩年有所放緩，但自2020年11月起，本港撤銷非住宅雙倍印花稅，分層業權寫字樓的成交有所增加，目前寫字樓價格調整後應能吸引長遠投資者和自用業主入市。高力國際資本市場及投資服務高級執行董事王振康預計，寫字樓價格和租金將於年中見底，全年甲級寫字樓價格將按年調整10%，而租金則再下跌7%。

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