經濟

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上月樓宇買賣登記近兩年首破9000宗

【明報專訊】今年以來一手新盤成交表現不俗、二手成交更見熾熱，土地註冊處數據顯示，上月全港共錄9057宗樓宇買賣登記（具體反映2月中至3月初市况），較2月錄約7554宗，按月增1503宗或20%，創22個月新高紀錄。除為期內首破9000宗大關，更是2019年中爆發反修例風暴以來的新高水平。

物業登記總值升29%

利嘉閣研究部主管陳海潮指，二手市場暢旺，預期整體樓宇買賣登記可連月再闖高位，上月整體登記數字更是2019年中社會運動爆發以來的按月新高；月內整體物業登記總值升29%，錄得811.06億元，同為22個月新高。

2019年反修例風暴後新高

一手私宅方面，上月買賣登記按月跌1%，錄1541宗登記；登記總值升16%至200.55億元。上月一手私宅登記最多新盤，分別為香港小輪（0050）牽頭的屯門青山灣帝御‧嵐天（301宗）。至於二手私宅，上月共錄5379宗登記，按月升29%，為2012年12月以來單月新高；登記總值更升36%至489.16億元。

非住宅市場方面，上月整體工商舖及其他物業登記量回升4%，共錄1342宗，登記金額亦升15%至78.36億元。美聯首席分析師劉嘉輝亦指，隨着上月物業登記量破9000宗，帶動首季升至22,840宗，不僅較去年第四季21,026宗，按季升1814宗或8.6%，比去年首季、即疫情初爆發時12,744宗，按年更大升逾1萬宗或近八成。

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