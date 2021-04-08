將軍澳本月首周二手成交逼百宗

SAVANNAH特色戶呎價破頂

除將軍澳外，新界西北區亦交投頻繁，天水圍指標屋苑嘉湖山莊本月首周已錄約15宗成交。中原市務經理陳德孝表示，屋苑麗湖居1座低層C室成交，實用546方呎，3房間隔、向銀座商場景，日前獲4組準買家出價爭購，原業主反價10萬元或約2%，最終以560萬元沽出，實呎10,256元，買家為外區客，資助首期讓子女上車。原業主早於1996年5月以173.9萬元買入單位，帳面獲利386.1萬元或2.2倍。

屯門麗寶大廈實呎1.6萬 3年新高

另外，屬屯門區上車盤「置樂三寶」之一的麗寶大廈亦錄高價成交，中原副分區營業經理鍾宏遠稱，屋苑高層E室，實用238方呎，1房間隔，近日以390萬元成交，實呎16,387元，呎價創該廈3年新高。原業主2018年2月以357萬元購入，帳面獲利33萬元或9%。

此外，祥益地產高級客戶經理古文彬指，屯門兆康苑T座高層07室，實用467方呎，2房間隔，以530萬元於自由市價易手，實呎11,349元，為該屋苑同面積單位成交價及呎價新高。原業主1998年以138萬元已補價購入，帳面獲利392萬元或2.8倍。

太古城單日3宗成交

港島區龍頭屋苑鰂魚涌太古城，本月首周已錄約6宗成交，日前單日更連錄3宗成交。

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑夏宮閣高層A室，實用702方呎，原則屬3房，後改成2房間隔，以1460萬元易手，實呎20,798元。原業主2012年以840萬元入市，帳面獲利620萬元或74%。