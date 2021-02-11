啟德THE HENLEY 最快本月推一期479伙

項目所在的沐泰街7號及8號兩幅地皮，原由海航旗下國際建設（0687）於2016年以約142.5億元投得，至2018年以約160億元轉售予恒地，以總樓面涉約106.3萬方呎，折合每方呎樓面地價約1.5萬元。事實上，啟德近年先後有多個新盤推售，恒地旗下沐泰街項目昨命名為THE HENLEY，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，整個THE HENLEY定位為臨海世界級住宅項目，共分3期發展，由3座35層高及4座6層高物業組成，共提供約1200伙。

560呎「2房半」單位佔兩成

他又指，項目第一期THE HENLEY I已獲批預售，預計有機會本月推售，今期設1座（第2座）高座及4座低座，提供479伙，戶型由開放式至3房，並有小量特色單位，實用186至1350方呎，其由2房半至特色單位共有163伙，2房半單位佔今期約兩成，實用約560方呎。林達民補充，項目命名靈感源自英國牛津郡泰晤士河畔的Henley-On-Thames，為傳統尊貴地段，而THE HENLEY前臨啟德體育園及都會公園，及擁維多利亞港景致。