瓏珀山首批全招標 新地：呎價2萬合理 定位「沙田區天鑄」 一律3房或以上大宅

明報記者 歐陽慧恩、林可為

2018年至去年、連續3年為新盤市場「賣樓王」的新地，今年以來仍未發售全新盤，雖然上月曾以折實均呎2.96萬元推出太子道西Prince Central首批50伙，但其後變陣改為稍後以現樓發售。換言之，新地今年迄今以銷售餘貨為主，市場估計期內僅沽出約230伙，當中南昌站匯璽III、元朗Grand YOHO第2期，兩盤共售約110伙佔最多。

新地首季料僅沽230伙餘貨

新地副董事總經理雷霆指，集團將積極推盤，今季內有機會推出屯門御海灣2期、元朗站上蓋及天水圍等項目，「甚至有機會一個月推兩個新盤」。至於提供196伙、全部均為實用920方呎以上3房和4房大單位的瓏珀山1期，雷霆形容是「沙田區天鑄」，因兩項目由同一設計團隊操刀，而首推單位將招標發售，涉不少於40伙，並指「呎價2萬元是合理及可接受」，短期上載銷售安排。沙田一帶近年最矚目新盤，為新世界（0017）去年10月起推出的大圍站柏傲莊系列，其中柏傲莊I首推折實均呎1.89萬元。

瓏珀山1期開售前，新界再錄大額一手成交。保利（0119）屯門青山灣瑧譽，繼上周以1.179億元售出21號屋（實用4159方呎、實呎2.83萬元），再透過招標售出22號屋；該洋房實用4158方呎，同為5房5套間隔，成交價同為1.179億元（連雙車位），實呎2.83萬元。瑧譽已累售兩幢洋房，套現逾2.35億元。

長實（1113）沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，亦連錄3宗成交、單日吸金7507萬元，其中包括兩幢洋房，為21號和22號屋，同屬實用891方呎連花園，成交價分別為2420.5萬及2298.78萬元，實呎2.71萬及2.58萬元，兩買家均獲4.25%稅項回贈。

維港滙III周日次輪賣82伙

另一焦點新盤、會德豐和信置（0083）等合作的維港滙III，昨晚以折實均呎2.61萬元加推39伙，單位實用277至449方呎，屬開放式至兩房戶，維持最高20%折扣，開放式戶折實價697.5萬元起。

維港滙III周日次輪採先到先得發售82伙，以折實價計，沽清料套現7.26億元。