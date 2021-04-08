經濟
黃清瑤 理財專題

投資策略

華超級富豪大增 家族辦公室需求看升

【明報專訊】去年爆發新冠疫情，內地首先實施封城措施，並成為率先擺脫疫情困擾的國家。疫情期間各類新興產業應運而生，內地經濟在疫市下亦率先復蘇。根據瑞銀最近發布的億萬富豪調查研究報告，截至去年7月底，亞太地區有831人成為身家超過10億美元的超級富豪，當中有超過400人是來自中國。現時中國已成為全球第二多億萬富豪的國家，因此促成更多家族辦公室在港成立，瞄準內地客，究竟箇中原因為何呢？

所謂家族辦公室是指專為超級富豪家庭提供全方位財富管理服務，以使其資產得以持續發展，及符合家族期望，同時又可做到將資產傳承至後代、保值及增值的機構。家族辦公室早於百多年前在西方國家流行，財富往往能傳承至三代或以上；相反，中國在家族辦公室只有約10年發展，以致家族業務很多時難以傳承至第二代。

冀財富能傳承至三代或以上

瑞銀財富管理中國主管及集團董事總經理呂子杰 （Marina Lui）表示，中國改革開放至今40多年，加上早期的一孩政策影響下，現時不少富豪只有一名子女，他們已接近30歲。據研究顯示，有三分之二的富豪子女都在海外升學，另在現時社會風氣影響下，他們都偏好自己創業，例如互聯網、新興投資、文化藝術等新興產業。

不少內地老一代都希望子承父業，惟不少富豪子女在海外升學，他們不但不了解內地的社會及經濟，更不願意依靠父蔭，甚或家族的成就令下一代帶來沉重壓力，故此兩代人形成深層次矛盾。而家族辦公室就可以透過外在機構協調，訂下法規、財富管理以使家族生意及財產可以持續傳承。

呂子杰續道，「隨着科技發展，不少傳統產業都需要作出科技提升，家族辦公室正可協助兩代人互補長短，同時可促進彼此關係。」

疫情爆發 富豪感更有需要處理資產

新冠病毒疫情的爆發是史無前例，引起不少內地富豪明白有需要為家族未來作出規劃，以防止類似事件再發生作應對，或自己有可能突然離世，對家族生意有所影響或出現爭產風波。瑞銀財富管理執行董事及家族諮詢服務亞太區主管李文杰（Peter Lee）表示，去年對家族辦公室查詢的內地人士急增，公司亦促成雙位數字的個案，每個個案的資產規模至少四五億美元。由於疫情影響深遠，他預期，未來會有更多內地企業成立家族辦公室。

李文杰表示，投資風險、風險管治及家族管治是每個家族辦公室的主要服務範疇，投資風險方面，有客戶會透過管理機構代為投資，或透過協助上市以增值財富。風險管治方面，包括財產分配及傳承、以防新一代可能濫用財富等。

家族管治方面，是透個由管理機構及客戶共同協商，得出的架構藍圖，例如界定富豪各名子女的職能。

不少家族辦公室被視為創新投資

不過每個家族辦公室都獨一無二，例如子女成長過程背景，影響他們如何管理財富等，需要花大量時間協調，因此成立時間至少由一年起。「在協助成立家族辦公室時，很多時間在分享個案、策劃、擴充藍圖及如何專業化。」

另外，有時候上一代不放手，他們未必信任創新及新興行業，令下一代沒有機會發揮所長，因此可藉家族辦公室為企業創新轉型。事實上，現時已有不少企業將家族辦公室視為創新投資，並成功轉型及帶來可觀利潤，同時有分散風險作用。

呂子杰表示，家族辦公室除了用作處理業務，她曾經有客戶以此將用作慈善用途，令整個家族的人都聚首一堂，以維持關係。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 理財專題]

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