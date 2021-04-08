Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年4月8日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
騰訊大股東解禁再減持 套逾1100億 配售價最低575元 ADR早段曾跌穿600元
收市後續拖低大市 夜期一度低水506點
國美租黃光裕物業 總代價179億
中國外儲連跌3個月至3.17萬億美元
中遠海控盈喜 股價升近三成創11年高
京東傳設金控公司 剝離金融科技業務
港交所譴責芭迪貝伊兩前董事 指公司上市後如「提款機」 嚴重違規
攜程港第二上市 每手16818入場
紐交所對蛋殼公寓啟動除牌程序
鄭志剛領投大界機器人 冀推動建築工業化發展
保利協鑫第三度延遲發布業績
財務公司入稟追亞視及聯席主席2650萬
上月內地汽車銷情佳 比亞迪吉利按年同升三成
中概新股聯代兩日升26倍 2018年起虧損 藉IPO紓困
CVC擬私有化東芝 作價1630億溢價30%
比特幣價急升 Coinbase首季利潤超去年全年
張兆聰：科技股受壓 餐飲股太興強勢
李曉佳：積金局未有點出的移民新趨勢
技術取勝：旭輝屢試闖通道頂部
富途：Y及Z世代買股醒目 三成去年回報逾50%
劉思明：港股個別發展 九毛九候回吐收集
周顯：從小米造車 看恒大汽車估值
華超級富豪大增 家族辦公室需求看升
內地企業老闆 傾向港設家族辦公室
湯文亮：千祈唔好叫人撻訂
瓏珀山首批全招標 新地：呎價2萬合理 定位「沙田區天鑄」 一律3房或以上大宅
啟德THE HENLEY 最快本月推一期479伙
將軍澳本月首周二手成交逼百宗
上月樓宇買賣登記近兩年首破9000宗
宏利租ITT逾14萬呎 兩年最大甲廈租賃
旺角豉油街巨舖3.2億放售
龐寶林：昔日買樓致富 今日寧買股 舊經濟股收息勝收租 新經濟股增長潛力巨
Tesla擁全美最佳工程師 長線前景續看俏
劉思明：港股個別發展 九毛九候回吐收集
【明報專訊】港股長假後復市受壓，個別行業及主題仍有炒作，市况不算太差。內需消費股表現堅挺，餐飲股九毛九（9922）持續跑贏同業，趁有調整可以吸納。
上 / 下一篇新聞
騰訊大股東解禁再減持 套逾1100億 配售價最低575元 ADR早段曾跌穿600元
收市後續拖低大市 夜期一度低水506點
國美租黃光裕物業 總代價179億
中國外儲連跌3個月至3.17萬億美元
中遠海控盈喜 股價升近三成創11年高
京東傳設金控公司 剝離金融科技業務
港交所譴責芭迪貝伊兩前董事 指公司上市後如「提款機」 嚴重違規
攜程港第二上市 每手16818入場
紐交所對蛋殼公寓啟動除牌程序
鄭志剛領投大界機器人 冀推動建築工業化發展
保利協鑫第三度延遲發布業績
財務公司入稟追亞視及聯席主席2650萬
上月內地汽車銷情佳 比亞迪吉利按年同升三成
中概新股聯代兩日升26倍 2018年起虧損 藉IPO紓困
CVC擬私有化東芝 作價1630億溢價30%
比特幣價急升 Coinbase首季利潤超去年全年
張兆聰：科技股受壓 餐飲股太興強勢
李曉佳：積金局未有點出的移民新趨勢
技術取勝：旭輝屢試闖通道頂部
富途：Y及Z世代買股醒目 三成去年回報逾50%
劉思明：港股個別發展 九毛九候回吐收集
周顯：從小米造車 看恒大汽車估值
華超級富豪大增 家族辦公室需求看升
內地企業老闆 傾向港設家族辦公室
湯文亮：千祈唔好叫人撻訂
瓏珀山首批全招標 新地：呎價2萬合理 定位「沙田區天鑄」 一律3房或以上大宅
啟德THE HENLEY 最快本月推一期479伙
將軍澳本月首周二手成交逼百宗
上月樓宇買賣登記近兩年首破9000宗
宏利租ITT逾14萬呎 兩年最大甲廈租賃
旺角豉油街巨舖3.2億放售
龐寶林：昔日買樓致富 今日寧買股 舊經濟股收息勝收租 新經濟股增長潛力巨
Tesla擁全美最佳工程師 長線前景續看俏
騰訊大股東解禁再減持 套逾1100億 配售價最低575元 ADR早段曾跌穿600元
收市後續拖低大市 夜期一度低水506點
國美租黃光裕物業 總代價179億
中國外儲連跌3個月至3.17萬億美元
中遠海控盈喜 股價升近三成創11年高
京東傳設金控公司 剝離金融科技業務
港交所譴責芭迪貝伊兩前董事 指公司上市後如「提款機」 嚴重違規
攜程港第二上市 每手16818入場
紐交所對蛋殼公寓啟動除牌程序
鄭志剛領投大界機器人 冀推動建築工業化發展
保利協鑫第三度延遲發布業績
財務公司入稟追亞視及聯席主席2650萬
上月內地汽車銷情佳 比亞迪吉利按年同升三成
中概新股聯代兩日升26倍 2018年起虧損 藉IPO紓困
CVC擬私有化東芝 作價1630億溢價30%
比特幣價急升 Coinbase首季利潤超去年全年
張兆聰：科技股受壓 餐飲股太興強勢
李曉佳：積金局未有點出的移民新趨勢
技術取勝：旭輝屢試闖通道頂部
富途：Y及Z世代買股醒目 三成去年回報逾50%
周顯：從小米造車 看恒大汽車估值
華超級富豪大增 家族辦公室需求看升
內地企業老闆 傾向港設家族辦公室
湯文亮：千祈唔好叫人撻訂
瓏珀山首批全招標 新地：呎價2萬合理 定位「沙田區天鑄」 一律3房或以上大宅
啟德THE HENLEY 最快本月推一期479伙
將軍澳本月首周二手成交逼百宗
上月樓宇買賣登記近兩年首破9000宗
宏利租ITT逾14萬呎 兩年最大甲廈租賃
旺角豉油街巨舖3.2億放售
龐寶林：昔日買樓致富 今日寧買股 舊經濟股收息勝收租 新經濟股增長潛力巨
Tesla擁全美最佳工程師 長線前景續看俏
prev
next