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比特幣價急升 Coinbase首季利潤超去年全年

【明報專訊】將於下周三（14日）在納斯達克交易所直接上市的「加密貨幣第一股」Coinbase公布，隨着比特幣價格在首季急升近1倍，這家全美最大的加密貨幣交易所在首季的收入及利潤，已超出去年全年水平。

上季交易額3350億美元

未經審計的初步估算顯示，Coinbase第一季收入按年增長約9倍，由1.9億美元增至約18億美元。該公司預計，首季利潤介乎7.3億至8億美元，較2020年同期的3190萬美元增長20多倍。相比之下，其去年全年收入及利潤，分別只有13億美元及3.22億美元。

Coinbase專注於比特幣及約50種其他加密貨幣的交易服務，上季交易總額達到3350億美元。該公司的交易平台目前有5600萬註冊用戶，其中每月交易用戶數（MTU）達610萬，平台資產規模2230億美元，相當於加密資產市場總值的11.3%。這些資產當中，1220億美元來自機構投資者。

估值料升至1000億美元

Coinbase沒有列出今年餘下時間的具體收入指標。不過該公司估計，若加密貨幣價格持續上升，可能會使其MTU提升至700萬，反之可能下滑至400萬。Coinbase此前的私人市場交易，對該公司的估值為680億美元。如果按完全稀釋後的股票數量計算，其估值將膨脹至1000億美元。Coinbase為全球第三大加密貨幣交易所，僅次於幣安和火幣網。

45億美元流入加密幣 單季新高

隨着愈來愈多機構投資者押注加密貨幣資產，加密貨幣資產管理公司CoinShares的數據顯示，首季流入加密貨幣基金及相關產品的資金達創紀錄的45億美元，按季增11%。

（綜合報道）

[國際金融]

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