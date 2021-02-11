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CVC擬私有化東芝 作價1630億溢價30%

【明報專訊】東芝（Toshiba）證實，收到私募基金CVC Capital Partners的私有化提案，將尋求有關收購提案的細節，並將在董事局會議審慎探討。《日經亞洲》的消息稱，CVC的報價，給東芝30%溢價。若按周二收市價計算，東芝的收購價將接近2.3萬億日圓（約1630億港元）。東芝股價昨收報4530日圓，升幅超過18%，是每日交易區間的上限，股價創2016年底以來高位。

須獲經濟產業財務省審批

日本內閣官房長官加藤勝信昨就此次收購提議表示，有關對日本經濟社會而言的重要業務，建構穩定且可持續的經營體制相當重要。共同社稱，根據修改後於去年實施的《外匯法》，外國資金要投資於敏感領域須通過日本政府的嚴格審查，若CVC要收購東芝，須通過日本經濟產業省和財務省審批。

社長曾掌CVC 股東摩擦浮面

東芝現任社長車谷暢昭在加入東芝前，曾任CVC日本業務的董事長。車谷近期與其他股東的對立表面化，該收購提案旨在加快公司的決策。

東芝近年陷入困境，很大程度由於其2006年斥資54億美元購入核電公司西屋電氣（Westinghouse），準備在全球推進核電業務。不過2011年3月發生福島核災後，多國政府叫停核電項目，令相關發展受挫。至2015年，東芝被揭發誇大西屋電氣的盈利能力，其後對相關業務大幅減值，導致東芝巨額虧損。面臨兩年淨資產負值後，東芝在2017年面臨從東京證券交易所退市的風險。東芝當時集資以增強資產負債表，引入一些激進投資者當股東，他們因企業治理問題，與東芝管理層屢起衝突。

此外，《華爾街日報》近期報道，東芝持股四成的記憶體業務鎧俠（前東芝存儲），也成為業界的潛在收購目標。此潛在交易對鎧俠的估值，可能達到300億美元。

疫下需求增 LG首季營利增四成

另外，剛宣布退出手機業務的LG電子，受惠於疫情下消費者對家電的需求增加，該公司初步核實第一季營業利潤按年增加39.2%至1.52萬億韓圜（約106億港元），銷售額按年增長27.7%至18.8萬億韓圜（約1310億港元），雙雙創單季最高紀錄。

（綜合報道）

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