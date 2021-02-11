中概新股聯代兩日升26倍 2018年起虧損 藉IPO紓困

聯代科技的首日表現，相信是1999年7月以來，美股集資額在1000萬美元以上的IPO當中，最大的首日升幅。該股昨早段高見107.33美元，較周二收市再升1.75倍，即已累升25.8倍。

美2月貿赤711億美元新高

市場等待聯儲局凌晨公布3月會議紀錄，美股三大指數早段窄幅上落。美國經濟活動重啟之際，2月貿易逆差增至711億美元，創歷來新高。美國能源信息署（EIA）公布，美國上周原油庫存降幅超預期，而汽油庫存大幅飈升。國際油價昨晚升約1%。

聯代科技成立於2008年6月，總部位於深圳市南山區，主要從事手機、配件及相關消費類電子產品的設計、開發、生產、銷售及品牌營運。產品銷往內地及海外，包括印度、巴西、美國，以及南亞、非洲、歐洲的新興市場。該公司擁有中高端品牌UTime及中低端品牌Do。

招股書顯示，截至2017、2018、2019年3月底止的3個財年，以及截至2019年9月底的半年內，該公司收入分別約7.38億元（人民幣，下同）、3.77億元、2.38億元及0.9億元，收入持續下跌。該公司自2018財年更開始錄得虧損，令資金緊絀，被指是聯代科技赴美上市的主要原因。不過在截至2020年9月底的半年內，該公司收入回升至1.79億元，利潤695萬元。

Grab借SPAC上市規模創紀錄

此外，《金融時報》引述知情人士稱，東南亞召車巨頭Grab，將與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併，使Grab的估值達到350億美元，有望成為私有公司與SPAC歷來最大規模的合併。消息稱，Grab與Altimeter Capital旗下一家SPAC的合併，最快可望在本周敲定協議，尋求在紐約上市。Grab將通過上市後的私募投資（PIPE）融資約25億美元，該融資通常與SPAC交易一起進行。

騰訊（0700）有份投資的《絕地求生》遊戲開發商Krafton，將於本月向韓國交易所提交IPO的初步審查申請，預計在8月8日前完成IPO。通常韓國交易所的審核期為45個工作日左右，Krafton估值至少30萬億韓圜（約2088億港元），是全球估值最高的遊戲開發商之一。

《絕地求生》開發商申韓上市

《絕地求生》去年收入超過26億美元，是去年收入最高的遊戲。根據Krafton的2020年財務，該公司營業利潤按年增長115.4％至7739億韓圜（約53.9億港元），利潤幾乎增長1倍至5563億韓圜（約38.7億港元）。

（綜合報道）

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