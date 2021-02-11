經濟
國際金融

中概新股聯代兩日升26倍 2018年起虧損 藉IPO紓困

【明報專訊】從事低成本手機及配件製造的中概股聯代科技（UTime），周二登陸納斯達克交易所後遭瘋炒，上市首日股價較4美元招股價最多升10.5倍。聯代科技發行375萬股，集資1500萬美元。由於集資金額不大，其IPO過程未引起太大關注，卻在周二開盤報11.4美元，較IPO價格高出1.85倍。雖然多次觸發熔斷機制，其股價最高觸及46美元，升幅超過10倍。周二收市報39美元，升幅達8.75倍。

聯代科技的首日表現，相信是1999年7月以來，美股集資額在1000萬美元以上的IPO當中，最大的首日升幅。該股昨早段高見107.33美元，較周二收市再升1.75倍，即已累升25.8倍。

美2月貿赤711億美元新高

市場等待聯儲局凌晨公布3月會議紀錄，美股三大指數早段窄幅上落。美國經濟活動重啟之際，2月貿易逆差增至711億美元，創歷來新高。美國能源信息署（EIA）公布，美國上周原油庫存降幅超預期，而汽油庫存大幅飈升。國際油價昨晚升約1%。

聯代科技成立於2008年6月，總部位於深圳市南山區，主要從事手機、配件及相關消費類電子產品的設計、開發、生產、銷售及品牌營運。產品銷往內地及海外，包括印度、巴西、美國，以及南亞、非洲、歐洲的新興市場。該公司擁有中高端品牌UTime及中低端品牌Do。

招股書顯示，截至2017、2018、2019年3月底止的3個財年，以及截至2019年9月底的半年內，該公司收入分別約7.38億元（人民幣，下同）、3.77億元、2.38億元及0.9億元，收入持續下跌。該公司自2018財年更開始錄得虧損，令資金緊絀，被指是聯代科技赴美上市的主要原因。不過在截至2020年9月底的半年內，該公司收入回升至1.79億元，利潤695萬元。

Grab借SPAC上市規模創紀錄

此外，《金融時報》引述知情人士稱，東南亞召車巨頭Grab，將與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併，使Grab的估值達到350億美元，有望成為私有公司與SPAC歷來最大規模的合併。消息稱，Grab與Altimeter Capital旗下一家SPAC的合併，最快可望在本周敲定協議，尋求在紐約上市。Grab將通過上市後的私募投資（PIPE）融資約25億美元，該融資通常與SPAC交易一起進行。

騰訊（0700）有份投資的《絕地求生》遊戲開發商Krafton，將於本月向韓國交易所提交IPO的初步審查申請，預計在8月8日前完成IPO。通常韓國交易所的審核期為45個工作日左右，Krafton估值至少30萬億韓圜（約2088億港元），是全球估值最高的遊戲開發商之一。

《絕地求生》開發商申韓上市

《絕地求生》去年收入超過26億美元，是去年收入最高的遊戲。根據Krafton的2020年財務，該公司營業利潤按年增長115.4％至7739億韓圜（約53.9億港元），利潤幾乎增長1倍至5563億韓圜（約38.7億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

騰訊大股東解禁再減持 套逾1100億 配售價最低575元 ADR早段曾跌穿600元
騰訊大股東解禁再減持 套逾1100億 配售價最低575元 ADR早段曾跌穿600元
收市後續拖低大市 夜期一度低水506點
收市後續拖低大市 夜期一度低水506點
國美租黃光裕物業 總代價179億
國美租黃光裕物業 總代價179億
中國外儲連跌3個月至3.17萬億美元
中國外儲連跌3個月至3.17萬億美元
中遠海控盈喜 股價升近三成創11年高
中遠海控盈喜 股價升近三成創11年高
京東傳設金控公司 剝離金融科技業務
京東傳設金控公司 剝離金融科技業務
港交所譴責芭迪貝伊兩前董事 指公司上市後如「提款機」 嚴重違規
港交所譴責芭迪貝伊兩前董事 指公司上市後如「提款機」 嚴重違規
攜程港第二上市 每手16818入場
攜程港第二上市 每手16818入場
紐交所對蛋殼公寓啟動除牌程序
紐交所對蛋殼公寓啟動除牌程序
鄭志剛領投大界機器人 冀推動建築工業化發展
鄭志剛領投大界機器人 冀推動建築工業化發展
保利協鑫第三度延遲發布業績
保利協鑫第三度延遲發布業績
財務公司入稟追亞視及聯席主席2650萬
財務公司入稟追亞視及聯席主席2650萬
上月內地汽車銷情佳 比亞迪吉利按年同升三成
上月內地汽車銷情佳 比亞迪吉利按年同升三成
CVC擬私有化東芝 作價1630億溢價30%
CVC擬私有化東芝 作價1630億溢價30%
比特幣價急升 Coinbase首季利潤超去年全年
比特幣價急升 Coinbase首季利潤超去年全年
張兆聰：科技股受壓 餐飲股太興強勢
張兆聰：科技股受壓 餐飲股太興強勢
李曉佳：積金局未有點出的移民新趨勢
李曉佳：積金局未有點出的移民新趨勢
技術取勝：旭輝屢試闖通道頂部
技術取勝：旭輝屢試闖通道頂部
富途：Y及Z世代買股醒目 三成去年回報逾50%
富途：Y及Z世代買股醒目 三成去年回報逾50%
劉思明：港股個別發展 九毛九候回吐收集
劉思明：港股個別發展 九毛九候回吐收集
周顯：從小米造車 看恒大汽車估值
周顯：從小米造車 看恒大汽車估值
華超級富豪大增 家族辦公室需求看升
華超級富豪大增 家族辦公室需求看升
內地企業老闆 傾向港設家族辦公室
內地企業老闆 傾向港設家族辦公室
湯文亮：千祈唔好叫人撻訂
湯文亮：千祈唔好叫人撻訂
瓏珀山首批全招標 新地：呎價2萬合理 定位「沙田區天鑄」 一律3房或以上大宅
瓏珀山首批全招標 新地：呎價2萬合理 定位「沙田區天鑄」 一律3房或以上大宅
啟德THE HENLEY 最快本月推一期479伙
啟德THE HENLEY 最快本月推一期479伙
將軍澳本月首周二手成交逼百宗
將軍澳本月首周二手成交逼百宗
上月樓宇買賣登記近兩年首破9000宗
上月樓宇買賣登記近兩年首破9000宗
宏利租ITT逾14萬呎 兩年最大甲廈租賃
宏利租ITT逾14萬呎 兩年最大甲廈租賃
旺角豉油街巨舖3.2億放售
旺角豉油街巨舖3.2億放售
龐寶林：昔日買樓致富 今日寧買股 舊經濟股收息勝收租 新經濟股增長潛力巨
龐寶林：昔日買樓致富 今日寧買股 舊經濟股收息勝收租 新經濟股增長潛力巨
Tesla擁全美最佳工程師 長線前景續看俏
Tesla擁全美最佳工程師 長線前景續看俏