攜程港第二上市 每手16818入場

集資最多逾105億

攜程今次來港發售股份中，國際配售及公開發售各佔約93%及7%，並視乎公開發售反應作調整，公開發售佔比最多增至28%；另設有15%超額配售權。

聯易融明上市 傳逾17萬人認購一手

此外，騰訊（0700）作為大股東的同股不同權新股聯易融（9959），將於本周五（9日）上市。有市場消息指出，該股最終有效認購人數接近28萬人，其中有超過17萬人認購一手，一手中籤率為20%，認購20手始穩獲一手。外電報道更指，聯易融將以稍高於中間價的每股17.58元定價。

聯易融已於上周四，即3月31日中午公開認購「截飛」，當時市場有傳該股錄超額認購倍數約98倍，凍結市場資金824億元。單是孖展認購部分，已佔341億元，相當於超額認購倍數約40.2倍。由於按機制該股公開認購倍數已超過60倍，因此行使回撥機制，令公開認購佔比提高至28%。

明報記者

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