經濟

港交所譴責芭迪貝伊兩前董事 指公司上市後如「提款機」 嚴重違規

【明報專訊】GEM股份、內衣品牌「Bodibra」製造商芭迪貝伊（8297）當年公司管治醜聞不斷，4年前爆出前主席陳麟書以公款購買遊艇，陳氏與前行政總裁姚冠邦又在股東會上大打出手。事隔數年，昨日兩大主角終遭到港交所（0388）譴責，上市委員會發稿指，芭迪貝伊上市後淪為陳、姚二人「提款機」，曾於兩個月內向兩人借出逾千萬元貸款。GEM上市委員會譴責公司及陳、姚二人，斥其行為「屬嚴重違規」，並指二人不適合出任任何上市公司董事。

明報記者 馬迪帆

公告指出，芭迪貝伊於2017年7月掛牌，上市後兩個月內，陳麟書及姚冠邦透過向公司財務部下達指示，共計獲公司借出6筆無抵押貸款，合共涉及1012.3萬元。公司後來才就貸款收取利息，最終貸款於當年11月才還清。期間董事會未曾批准過貸款，而近9個月後公司才披露貸款資料。此外，姚冠邦亦曾在未經批准下，將自己妻子及妻子的2名親戚聘為員工。港交所批評，陳、姚二人在公司掛牌後，仍視其為個人擁有的公司；而收取貸款自用，亦未有披露權益，更產生利益衝突。

涉前主席陳麟書及前行政總裁姚冠邦

芭迪貝伊持續經營成疑，但現時股價卻較一年前已飈6倍，最新報1.08元，跌5.3%。早年管治風波亦無阻高層於過去兩年內積極減持套現。根據聯交所資料，截至今年2月，陳麟書、姚冠邦二人仍為公司大股東，透過同一家離岸公司，各自持有芭迪貝伊的21.875%權益。兩人去年4月向冼輝、李志售股1.1億股， 每股作價0.1889元，套現約2078萬元。今年再以當時2.4倍的股價，分兩次合共售出4000萬股，共計套現1836萬元。

綜合本地傳媒報道，芭迪貝伊當年掛牌後3個月，陳麟書、姚冠邦疑似「反目」。陳麟書被指控以數百萬元公款購買意大利遊艇，並挪用款項，光顧女友梁麗瑩開設的美容院。據報，當時提出指控的正是姚冠邦。

陳麟書曾被指以公款購意大利遊艇

隨後姚於董事會上與陳對質，現場出現數十名外來人士，引發激烈衝突，以報警作結。公司一度發公告澄清指出，以500萬元購買遊艇，是為舉辦市場推廣活動；而以3.8萬元購買美容券，則是作為員工福利。此外，當年亦有傳媒取得是次譴責聲明中提及的僱傭合約，該報道稱，姚冠邦妻子以月薪20萬元獲聘，為期5年。

相關字詞﹕譴責 董事 上市委員會 芭迪貝伊 GEM板

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