京東傳設金控公司 剝離金融科技業務

京東科技亦會評估過往的併購交易，且考慮退出部分投資項目，在重組過程中，難免需要裁員。

評估過去併購 或退出部分投資

「京東系」昨天全線皆跌，京東跌3.5%至324.4元；京東健康（6618）也跌2.8%至111.2元。京東科技的前身為京東數科，集團今年初宣布，將人工智能及雲業務與京東數科整合後，成立京東科技，原京東數科行政總裁李婭雲出任京東科技行政總裁。

該公司去年9月申請於上海科創板上市，擬集資逾200億元人民幣。及後因為去年11月螞蟻集團上市叫停，商業環境出現變化，加上公司的名稱、業務及管理層亦發生變化，故放棄了在上海科創板上市的計劃。

報道：裁員難免 京東系全線跌

內地近月收緊科網企業的監管，不斷加強審查科技巨頭的金融科技業務，繼阿里巴巴（9988）的螞蟻集團後，騰訊（0700）早前亦擬被要求重組並成立金融控股公司。不過騰訊總裁劉熾平在業績會議上，曾指在監管使行業更健康發展的前提下，騰訊會積極參與研究成立金融控股公司，更表示成立金融控股公司對本身的業務影響中性，形容做法「只是將組織架構改一改而已」。