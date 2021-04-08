經濟

中遠海控盈喜 股價升近三成創11年高

【明報專訊】中遠海控（1919）受惠於集裝箱航運市場持續向好，周二晚發出盈利預喜，預告今年3月底止首季度盈利大增51.91倍至154.5億元（人民幣，下同）。消息刺激該股股價昨日大升近三成，創下逾11年高位，收報13.66元，連帶其他航運股亦見做好。

成交飈兩倍 H股市值重上300億

中遠海控昨日交投較平時大增兩倍，成交達1.89億股，為4年半以來最多，成交額達25.03億元。北水淨流入該股1.48億元，其H股市值更重返300億元以上，高達352.51億元。摩根士丹利報告引述管理層指出，該股首季盈喜與運費錄強勁增長、運量持續增長，及該公司擴張運力有關，因此看好其前景。

有傳媒引述中遠海控董事長許立榮出席網上會議指出，海外疫情仍未完全受控，但相信貿易旺盛情况或會持續。副總經理陳帥表示，今年首季亞歐航線運量較2019年增長8.2%，增速可觀；運價則由去年10月起上升。隨着歐洲開始疫苗接種，德國、英國等港口擠塞的情况今年開始受控，運價由1月初最高位下跌，現時在高位徘徊。管理層認為，現時未具備現金分紅條件，將盡快恢復分紅能力。

副總經理：運費最高位下跌後徘徊

子憑母貴，該集團的子公司東方海外（0316）股價亦抽高12.04%，高見148元，連續第三日創歷史新高，市值增至943.04億元；同系的中遠海發（2866）及中遠海能（1138），亦分別抽高13.85%及8.28%。

相關字詞﹕中遠海能 中遠海發 中國外運 東方海外 摩根士丹利 中遠海控

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