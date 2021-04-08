中國外儲連跌3個月至3.17萬億美元

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解釋，外匯儲備規模下跌，主要受匯率折算和資產價格變化等因素綜合影響。

人幣中間價從1月高位貶1.2％

美元上升帶動非美貨幣下跌，人民幣中間價昨報6.5384，自1月高位6.46累貶1.21%。王春英表示，國際金融市場上，受新冠病毒疫情和疫苗進展、主要國家財政政策及貨幣政策預期等因素影響，美匯指數上升，主要國家債券價格有所下跌。中國的外匯供求則基本平衡，外匯市場運行穩定。

展望未來，王春英指境外疫情形勢依然複雜嚴峻，全球經濟復蘇和國際金融市場仍面臨較多不確定不穩定因素，但內地經濟發展動力不斷增強，積極因素明顯增多，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

黃金儲備量按月持平

人行其他儲備變動不大，截至3月底黃金儲備為6264萬盎司，按月持平，受金價下跌影響，人行持有黃金價值1059億美元，按月下跌2.97%。整體人行資產為3.3萬億美元，按月下跌1.17%至3.34萬億美元。

此外，人行連續第27日投放100億元的7天期逆回購，中標利率續為2.2厘，昨日投放金額完全對冲到期的逆回購。