經濟

國美租黃光裕物業 總代價179億

【明報專訊】市場原預期國美零售（0493）在大股東黃光裕出獄後有大動作，令公司股價昨天大升，但收市後卻公布一宗以逾百億租用大股東物業交易。集團昨日公布與黃光裕訂立最長達19年的協議，租用他旗下位於北京的國美商都、鵬潤大廈及湖南省湘江玖號3項物業，租金總代價達178.65億元（人民幣，下同）。

發新股支付 每股2.11元溢價四成

集團將發行代價股份支付當中175.76億元，以及轉讓旗下持有美國一幢投資物業的子公司Hudson Assets全部股權，以支付餘下2.9億元代價。

集團是次代價股份的發行價為2.11元，較昨日收市報1.51元溢價39.74%，股份相當於擴大後已發行股本29.4%。截至公告日，黃光裕共持有集團51.17%股權；黃光裕旗下的國美管理就持有集團23.08%股權，完成代價發行後，黃光裕及一致行動人士的股權將增至65.52%，單獨計國美管理的股權就由23.08%增至45.69%，公眾股東持股量由48.74%降至34.41%。

黃光裕相關股權大增至65.52%

集團指出，未來將引入創新零售概念，今次交易是發展新線下零售服務模式的重大舉措，國美商都及湘江玖號會用作線下樞紐，展示合作品牌的生活時尚概念及更廣泛產品，前者可容納300間電器製造商展示售賣產品，後者將發展成展示體驗中心及品牌形象宣傳地。集團認為，由於黃金地段租金持續上升，長期安排可鎖定租賃付款且實施長期發展策略，減低租金波動的不確定性及減輕未來租金成本壓力。

預期黃亮相 昨股價大升逾10%

國美零售早前預告，黃光裕昨日將出席晚上舉行的分析員會議，是他刑滿出獄首次公開亮相，股價昨大升10.6%至1.67元，成交5.67億元。據內媒報道，黃光裕認為，國美與拼多多（美：PDD）、京東（9618）是「誰也滅不了誰」，集團現時規模較細，對合作持開放態度。

國美過去曾有不少惹來爭議的關連交易，例如在2015年時，當時公司結束多間門店稱轉戰電商生意，卻突然宣布以近113億元，向黃光裕收購約578間二三線城市的國美門店，代價當中包括約22億元現金，其餘則以新股及認股證支付。當時已有分析員認為，不但收購與公司策略背道而馳，大量發行新股亦會攤薄小股東利益。

相關字詞﹕拼多多 國美管理 黃光裕 國美零售

上 / 下一篇新聞

騰訊大股東解禁再減持 套逾1100億 配售價最低575元 ADR早段曾跌穿600元
騰訊大股東解禁再減持 套逾1100億 配售價最低575元 ADR早段曾跌穿600元
收市後續拖低大市 夜期一度低水506點
收市後續拖低大市 夜期一度低水506點
中國外儲連跌3個月至3.17萬億美元
中國外儲連跌3個月至3.17萬億美元
中遠海控盈喜 股價升近三成創11年高
中遠海控盈喜 股價升近三成創11年高
京東傳設金控公司 剝離金融科技業務
京東傳設金控公司 剝離金融科技業務
港交所譴責芭迪貝伊兩前董事 指公司上市後如「提款機」 嚴重違規
港交所譴責芭迪貝伊兩前董事 指公司上市後如「提款機」 嚴重違規
攜程港第二上市 每手16818入場
攜程港第二上市 每手16818入場
紐交所對蛋殼公寓啟動除牌程序
紐交所對蛋殼公寓啟動除牌程序
鄭志剛領投大界機器人 冀推動建築工業化發展
鄭志剛領投大界機器人 冀推動建築工業化發展
保利協鑫第三度延遲發布業績
保利協鑫第三度延遲發布業績
財務公司入稟追亞視及聯席主席2650萬
財務公司入稟追亞視及聯席主席2650萬
上月內地汽車銷情佳 比亞迪吉利按年同升三成
上月內地汽車銷情佳 比亞迪吉利按年同升三成
中概新股聯代兩日升26倍 2018年起虧損 藉IPO紓困
中概新股聯代兩日升26倍 2018年起虧損 藉IPO紓困
CVC擬私有化東芝 作價1630億溢價30%
CVC擬私有化東芝 作價1630億溢價30%
比特幣價急升 Coinbase首季利潤超去年全年
比特幣價急升 Coinbase首季利潤超去年全年
張兆聰：科技股受壓 餐飲股太興強勢
張兆聰：科技股受壓 餐飲股太興強勢
李曉佳：積金局未有點出的移民新趨勢
李曉佳：積金局未有點出的移民新趨勢
技術取勝：旭輝屢試闖通道頂部
技術取勝：旭輝屢試闖通道頂部
富途：Y及Z世代買股醒目 三成去年回報逾50%
富途：Y及Z世代買股醒目 三成去年回報逾50%
劉思明：港股個別發展 九毛九候回吐收集
劉思明：港股個別發展 九毛九候回吐收集
周顯：從小米造車 看恒大汽車估值
周顯：從小米造車 看恒大汽車估值
華超級富豪大增 家族辦公室需求看升
華超級富豪大增 家族辦公室需求看升
內地企業老闆 傾向港設家族辦公室
內地企業老闆 傾向港設家族辦公室
湯文亮：千祈唔好叫人撻訂
湯文亮：千祈唔好叫人撻訂
瓏珀山首批全招標 新地：呎價2萬合理 定位「沙田區天鑄」 一律3房或以上大宅
瓏珀山首批全招標 新地：呎價2萬合理 定位「沙田區天鑄」 一律3房或以上大宅
啟德THE HENLEY 最快本月推一期479伙
啟德THE HENLEY 最快本月推一期479伙
將軍澳本月首周二手成交逼百宗
將軍澳本月首周二手成交逼百宗
上月樓宇買賣登記近兩年首破9000宗
上月樓宇買賣登記近兩年首破9000宗
宏利租ITT逾14萬呎 兩年最大甲廈租賃
宏利租ITT逾14萬呎 兩年最大甲廈租賃
旺角豉油街巨舖3.2億放售
旺角豉油街巨舖3.2億放售
龐寶林：昔日買樓致富 今日寧買股 舊經濟股收息勝收租 新經濟股增長潛力巨
龐寶林：昔日買樓致富 今日寧買股 舊經濟股收息勝收租 新經濟股增長潛力巨
Tesla擁全美最佳工程師 長線前景續看俏
Tesla擁全美最佳工程師 長線前景續看俏