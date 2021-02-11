國美租黃光裕物業 總代價179億

發新股支付 每股2.11元溢價四成

集團將發行代價股份支付當中175.76億元，以及轉讓旗下持有美國一幢投資物業的子公司Hudson Assets全部股權，以支付餘下2.9億元代價。

集團是次代價股份的發行價為2.11元，較昨日收市報1.51元溢價39.74%，股份相當於擴大後已發行股本29.4%。截至公告日，黃光裕共持有集團51.17%股權；黃光裕旗下的國美管理就持有集團23.08%股權，完成代價發行後，黃光裕及一致行動人士的股權將增至65.52%，單獨計國美管理的股權就由23.08%增至45.69%，公眾股東持股量由48.74%降至34.41%。

黃光裕相關股權大增至65.52%

集團指出，未來將引入創新零售概念，今次交易是發展新線下零售服務模式的重大舉措，國美商都及湘江玖號會用作線下樞紐，展示合作品牌的生活時尚概念及更廣泛產品，前者可容納300間電器製造商展示售賣產品，後者將發展成展示體驗中心及品牌形象宣傳地。集團認為，由於黃金地段租金持續上升，長期安排可鎖定租賃付款且實施長期發展策略，減低租金波動的不確定性及減輕未來租金成本壓力。

預期黃亮相 昨股價大升逾10%

國美零售早前預告，黃光裕昨日將出席晚上舉行的分析員會議，是他刑滿出獄首次公開亮相，股價昨大升10.6%至1.67元，成交5.67億元。據內媒報道，黃光裕認為，國美與拼多多（美：PDD）、京東（9618）是「誰也滅不了誰」，集團現時規模較細，對合作持開放態度。

國美過去曾有不少惹來爭議的關連交易，例如在2015年時，當時公司結束多間門店稱轉戰電商生意，卻突然宣布以近113億元，向黃光裕收購約578間二三線城市的國美門店，代價當中包括約22億元現金，其餘則以新股及認股證支付。當時已有分析員認為，不但收購與公司策略背道而馳，大量發行新股亦會攤薄小股東利益。