收市後續拖低大市 夜期一度低水506點

外圍股市在港股休市期間做好，帶動港股昨日早上高開163點至29,101點，但已見全日高位。港股及後跟隨A股轉弱，恒指尾市最多跌逾340點見28,598點，惟在U盤時段收窄跌幅，全日收報28,674點，跌263點或0.91%，繼續在20天線（28,704點）附近波動。

中芯加價 股價炒高5%

國指收報11,070點，跌1.31%。主板成交1710億元， 今年以來首次連續6日低於2000億元。港股通復市首日淨流入8.49億元。全球半導體缺貨，中芯（0981）通知客戶本月起加價，獲北水追捧淨流入7.75億元，昨升5.02%，華虹半導體（1347）錄5.98億元淨買入，上升5.22%。

科指收報8451點，跌1.37%，電商股京東（9618）和寶尊（9991）跌逾3%，阿里巴巴（9988）跌1.6%。耀才證券研究部總監植耀輝表示，昨日港股被騰訊拖累，今日開市科技股難免亦受影響，而3年前騰訊沽售拖累了港股一段時間，料恒指暫時在二萬八或二萬九區間拉鋸。

港匯見逾一年新低

港匯昨日跌穿7.78，截至今晨零時報7.7846，跌幅達81點子（1元等於1萬點子），見去年3月以來新低。港元拆息變動不大，1個月拆息微跌，報0.12661厘。華僑銀行的報告指出，股市波動續增影響投資者抽新股興趣，以及疫情繼續不明朗，影響貸款需求，不過現時套利交易不活躍，熱門股票繼續來港上市，預期不會有大型資金流出，料港匯近期跌至7.8的機會較低。