經濟

騰訊大股東解禁再減持 套逾1100億 配售價最低575元 ADR早段曾跌穿600元

【明報專訊】騰訊（0700）大股東、南非傳媒集團Naspers於2018年初沽貨後定下3年禁售期，禁售期剛屆滿便再度沽貨。Naspers昨於港股收市後宣布，為增加公司的財務靈活性，擬折讓5.5%至8.7%減持騰訊約1.92億股，配股價介乎575至595元，套現1103.37億元至1141.75億元；配售後持股將由原先的30.9%減至28.9%。有分析認為，Naspers投資騰訊廿載以來獲利豐厚，止賺套現亦屬合理，認為Naspers未來仍會繼續沽貨。

明報記者 蔡穎霖

市場疑有春江鴨，騰訊港股昨天已率先跌3.7%至629.5元；騰訊ADR盤初急挫9.3%，折合報597.52港元，較港股收市再跌5.1%，但高於Naspers配售價，且至晚上近11時，折合港元重返600元。

Prosus：3年禁售期不變

Naspers的騰訊股份由其子公司Prosus持有，Prosus在公告內指出，是次減持旨在增加公司的財務靈活性，對騰訊的長期承諾及「3年禁售期」不變，並指騰訊已經知悉相關用意，騰訊表示理解及支持其決定。騰訊回應查詢表示，公告以外再沒補充。

Naspers於2018年3月首次減持騰訊，當時以每股405元配售1.9億股，相等於當時已發行股本2%，涉資近770億元，持股由33.17%降至31.17%。此交易設180天禁售期，但為穩定市場信心，Naspers口頭承諾將禁售期延長至3年，即是於今年3月底屆滿。

當時配售消息出爐後，騰訊股價初期仍守住配股價，但其後失守，最多跌至同年10月底的252.18元，累計跌幅足足43.5%。騰訊於2020年初才重上「南非底」405元。

事隔3年騰訊再遭大股東減持，易方資本高級分析員關博文表示，不排除會歷史重演，惟強調當時在配售消息以外，騰訊亦受政策監管及沒有獲得版號等多重不利因素影響，拖累作為集團主要收入來源的遊戲業務發展，故股價出現沽壓。

關博文亦指出，以市盈率計，騰訊今次配售作價顯著較3年前為低，但在遊戲業務不受重大影響的前提下，消息整體對集團業績表現影響不大，認為上次配售對騰訊的衝擊更大。他強調，騰訊後市表現，主要受內地反壟斷監管發展影響。

分析：今次股價衝擊料較上次輕

獨立股評人李聲揚認為，Naspers身為騰訊大股東，持貨規模亦很大，相信在是次交易禁售期過後，Naspers仍會繼續逐步沽貨，認為公司投資騰訊多年獲利豐厚，止賺套現亦合理。由於是次配售價折讓不少，他料騰訊未來一至兩天的股價會受壓。

相關字詞﹕止賺離場 減持 騰訊

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