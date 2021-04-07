紐約梅隆資管Alicia Levine：今年周期股跑贏增長股

紐約梅隆投資管理(BNY Mellon Investment Management)首席策略師Alicia Levine預計，今年企業盈利增長強勁，可支撐股市價格，加上上月初美國國會通過1.9萬億美元經濟救助計劃，相信會為市場帶來正面刺激作用。目前美國房屋數據仍然強勁，加上疫情導致民眾提高儲蓄率，她估計，疫情期間消費者至少積累1.6萬億美元儲蓄，資產負債表強勁，一旦疫苗注射率達到一定水平並成功造成群體免疫，相信會令消費支出大幅提高。在此情况下，會有利一些資產類別，包括商品、房地產、金融、能源、工業及原材料等。與此同時，Alicia Levine仍繼續看好科技板塊，認為科技行業可以滲透進多個行業並提升行業效率，因此投資者可長線持有，以作多元化投資及分散風險。

美國3月製造業PMI料將錄得61.3，為2004年5月以來的最高水平，過去數月，美國工廠持續地接到訂單，相信在就業和政府補貼支持下，消費者的樂觀情緒會逐步釋放。她又表示，市場充斥大量流動資金，正是旺市的基礎，美國聯儲局早已表明，最快於2023年提高利率，因此相信通脹可維持低水平。

留意4月拜登經濟刺激計劃

今年經濟復蘇強勁，市場有望消化息率上升的消息，其他利好因素如企業盈利上升、持續的貨幣和財政刺激措施及疫苗有效性上升，都會為股市帶來支持。

Alicia Levine又特別提到，今年1月新冠病毒疫情個案仍在增加，美國多個城市仍處於封鎖狀態，不過美國1月零售銷售增長達到5.3%，她認為，美國在新的經濟刺激方案下，當地家庭將獲發放合共1300億美元資金。如按照總統拜登的刺激計劃，並於4月提供額外的4500億美元，預料可利好當地經濟，對市場亦有提振作用。

憂慮電動車科技IPO比特幣過熱

不過市場仍有不少風險，例如上月初美國長債息急升令市場人士關注，股市變得更為波動，資金在舊經濟板塊輪流炒作。去年一些增長型股票，包括新經濟股，較容易受到利率上升影響，投資者亦擔憂高估值的風險。Alicia Levine坦言，憂慮電動汽車行業、科技IPO及比特幣出現過熱問題。

市場消息表示，拜登將於今天（7日）公布2.25萬億美元的經濟復蘇計劃，雖然政策以提振經濟為大前提。但短期而言，Alicia Levine指出美國經濟受到前所未有的刺激，很可能令市場再度擔憂通脹問題。

短線受累債息升 科技股宜長線投資

對於今年選股策略，她表示應選擇受惠實體經濟加速增長的行業，同時要留意孳息曲線走勢，因為今年企業盈利將受周期行業推動。至於增長股的盈利仍會上升，但相信會滯後於周期股票，這意味着工業、大宗商品、金融及能源行業將跑贏大市。

隨着疫苗在全球各地陸續接種，她預期息率或進一步上升，以及孳率曲線變變得更陡峭，投資者應為美元弱勢做好準備。如果發生高息環境及弱美元的情况下，周期股票將跑贏增長型股票，高息環境將令市盈率下降，現時市盈率比2020年2月高，建議投資者應更謹慎，當中高科技股份最受影響。但以長線投資來看，目前正是良好的投資機會。

目前市場主要風險包括美息急升、疫苗未能如期接種或失效，以及疫情對勞動力市場的永久影響。經濟風險仍偏向下行，能否復蘇仍取決於疫情何時受控。

黃清瑤 明報記者

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