疫下共享空間需求增 IWG擴13萬呎樓面

旗下3品牌共53萬呎樓面

IWG駐港經理Paul MacAndrew接受本報訪問時表示，疫情下大眾對共享空間的需求明顯上升，與2019年相比，有關共享空間的服務查詢按年增30%，有關會籍查詢亦增40%，集團認為是最佳擴充時機。他指集團去年推出全新品牌Signature，落戶核心區的地標物業，如銅鑼灣希慎廣場、尖沙嘴港威大廈，而今年5月將在觀塘海濱匯增設據點，3個據點共涉13萬方呎，海濱匯據點營業後，IWG旗下3個品牌Spaces、Regus及Signature的據點由疫情前14個增至17個，樓面由原先39.7萬方呎增加33%至52.7萬方呎。

值得留意是，Signature開設的據點大多為美國共享空間營運商WeWork的棄租物業。被問及是否刻意挑選棄租辦公室以節省成本，MacAndrew指業主與集團一直在物色合適的位置，以Signature為例，選址均位於核心區，以方便企業員工使用。即使據點是對手棄租物業，但家俬、擺設均是全新採購。

他又指，疫情下企業被逼實行居家工作，他坦言「全球好像在做實驗」，不少企業轉以混合模式辦公，調整公司架構或縮減傳統寫字樓樓面。對於混合模式，他認為對公司及員工帶來「雙贏」，因為公司減少租用寫字樓有助節省成本，而員工有權去選擇工作地點，可提高工作效率，成現今企業的新常態。

大部分屬WeWork棄租物業

對於「疫市」擴充業務，MacAndrew指集團因應市况而轉變，如早前與企業如渣打銀行、雀巢公司等，推出全球會籍計劃，其員工可享用IWG全球共享工作空間，為企業帶來方便。至於未來發展，他指集團一直物色不同的發展機會，如留意到本港有酒店邀請共享工作間營運商合作，在酒店內提供共享辦公設施，而集團已在荷蘭阿姆斯特丹Leonardo Hotels有類似合作。他又預告集團正籌備在港再增設兩個據點，港島及九龍各一個中心，但詳情待適當時機公布。

明報記者 沈慧盈、甘潔瑩