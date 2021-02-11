新屯中3房730萬沽 一個月兩破頂

祥益地產高級區域經理黃慶德指，新屯門中心8座高層D室，實用603方呎，3房間隔，以730萬元易手，實呎12,106元，成交價再創屋苑新高。原業主早於2016年以440萬元購入，持貨約5年，帳面獲利290萬元或66%。屋苑對上一個最高紀錄，為上月中錄得的一個實用597方呎7座極高層H室3房成交，以710萬元售出，實呎11,893元，即屋苑在不足一個月內，再創新高成交價紀錄。

韻濤居2房持貨3年蝕使費

另外，美聯分行營業經理鍾庭鋒表示，筲箕灣樂融軒錄本月首宗成交，單位為實用508方呎的高層F室兩房戶，成交價995萬元，屬市價水平，實呎19,587元。原業主2014年1月以約630.5萬元購入，帳面獲利約364.5萬元或58%。

不過，部分業主仍蝕讓沽貨，何文田皓畋7座高層F室，實用589方呎，2房間隔，以1290萬元成交，實呎21,902元。原業主2017年9月以約1379萬元購入，帳面貶值約89萬元或約6.5%。另利嘉閣地產助理分區經理許喜龍指，荃灣韻濤居A座低層8室，實用420方呎，2房間隔，以630萬元售出，實呎約1.5萬元。原業主2018年1月以603萬元購入，帳面僅獲利約27萬元，若連使費計後估計實蝕數萬元離場。