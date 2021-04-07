十大屋苑長假61宗成交 9年同期最旺

嘉湖5日長假13宗最多

中原地產統計，十大屋苑剛過去周末錄25宗成交，創3周新高，並較前周末錄13宗上升92.3%，成交數字仍連續7周企穩雙位數水平；而十大屋苑5日長假則錄61宗成交，為近9年新高，當中以天水圍嘉湖山莊成交量最多，5日假期錄得13宗成交。中原地產資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊最新成交包括樂湖居4座高層F室，實用449方呎，2房間隔，業主叫價550萬元，議價後以528萬元沽出，實呎11,759元。原業主1998年12月155萬元買入單位，持貨近22年，帳面獲利373萬元或2.4倍。

此外，另一新界上車屋苑的沙田第一城，5日假期錄8宗成交，僅次嘉湖山莊。美聯分行助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城25座高層C室，實用面積688方呎，3房間隔，獲區內客以1030萬元承接，實呎14,971元。原業主2004年12月316萬元購入，帳面獲利714萬元或逾兩倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，買家於一手貨尾覓盤，由於單位主要是千萬元以上的中價物業，未能吸納上車客源；二手交投則十分熾熱，可承做高成數按揭的上車盤深受用家歡迎，而疫情放緩，疫苗接種進展順利，市場上無負面消息，只要買家出價合理，業主樂意沽貨。

代理：市民疫下留港增交投

美聯住宅部行政總裁布少明表示，今年復活節長假市民繼續留港度過，雖然新盤熱賣，吸納部分準買家購買力，二手業主有見交投暢旺，惜售情况亦較明顯，普遍收窄議價幅度甚至反價出售單位，相信樓價將繼續反覆向上。他又指，隨着本月多個新盤部署推售，料將刺激整體樓市氣氛做好。