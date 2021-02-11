復活節一手160宗成交 按年升八成 345組客爭LP6 19伙撻訂貨

明報記者 林尚民

近月開始入伙的LP6，上月連錄19宗撻大訂個案，發展商合共殺訂逾2000萬元，雖然發展商日前就部分單位提價逾10%，不過昨日發展商重推該批19伙撻訂貨，市場反應熱烈，數百人在九龍灣啟匯售樓處門外大排長龍，場面「墟冚」。

據發展商指，昨日重售的19伙，實用面積307至1086方呎，包括兩個1房、8個2房、7個3房及兩個4房，約345組客人到場登記，隨即進行抽籤，依先後次序揀樓，單日共售出18個單位，套現約2億元。

即日沽18伙 實呎高見21182元

其中成交呎價最高為3座58樓D室，實用422方呎，2房間隔，成交價893.9萬元，實呎21,182元；而成交金額最高則為1座35樓B室，實用1086方呎，4房雙套間隔，以1882.3萬元成交，實呎17,332元。

事實上，今次重推單位部分大幅加價，如實用500方呎的2座17樓G室2房戶，2018年8月首推時定價858.1萬元，最新加價16%至997.2萬元，折實821.1萬元，折實實呎16,442元。而據悉，今批單位暫只餘下一個高層4房單位待售。

個別撻訂貨較兩年半前加價16%

綜合市場資訊，過去5日長假期，至少約有40個新盤錄得成交，當中以恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣II售出20伙成績最理想，而期內一手總成交約163伙，比去年復活節4日長假期的約90宗成交回升逾八成，而2019年4日復活節長假期，當時市場共錄約190宗一手成交。

此外，恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸於5日長假內共售出6伙，包括1伙2房戶、4伙1房戶及1伙開放式單位，成交價約487萬至974萬元，套現逾3968萬元，項目累售232伙，套現近14億元。

尚瓏周六首輪開售30伙

另方面，多個新盤準備推售，富豪酒店（0078）西營盤皇后大道西尚瓏昨公布銷售安排，本周六將首輪以價單形式發售30個單位，實用242方呎至431方呎，折實688.1萬至1319.63萬元，折實實呎27,972至31,206元，折實平均實呎29,915元。富豪酒店集團執行董事范統表示，周六首輪銷售30伙，並於周五下午5時截票。

另市場消息傳出，理文造紙（2314）李氏家族新近以近1.1億元購入碧桂園（2007）等馬鞍山泓碧3伙，平均實呎約2.46萬元。